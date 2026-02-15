聽新聞
鋪路川習會？剛把阿里百度列軍企 美又急忙撤回

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
美國五角大廈在發布最新的大陸涉軍企業名單（1260H清單）僅約1小時後，無預警撤回該文件。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。中新社
美國五角大廈在發布最新的大陸涉軍企業名單（1260H清單）僅約1小時後，無預警撤回該文件。圖為阿里巴巴集團北京總部資料照片。中新社

美國國防部發生罕見的行政「髮夾彎」，在發布最新的大陸涉軍企業名單（一二六○Ｈ清單）僅約一小時後，無預警撤回該文件。這份文件是將阿里巴巴、百度及比亞迪等多家指標性陸企納入。外界認為應是為四月美國總統川普訪陸前避免美中升高衝突。

美國防部之後表示，該文件公開查閱後收到一封要求撤回的機構來信。但沒有進一步交代撤回的詳情。彭博則引述國防部的回應稱，目前沒有任何事務可宣布。

原本被列入名單的除了阿里之外、還有比亞迪、百度及速騰聚創科技、ＴＰ-Link。另外，還把十二家公司從名單移除，包括長江存儲及中海油等。

美國國防部的名單本身未對大陸企業正式實施制裁，但根據一項新法律，未來數年美國國防部將不再與名單上的公司簽訂合約或進行採購。

目前名單已包括多家大陸大型企業，例如騰訊及寧德時代

路透十三日引述兩名消息人士透露，美國指控部分陸企協助大陸軍方，因此最快將於十三日將阿里巴巴等一系列公司列入美方的「大陸涉軍企業」名單，該名單即為美國國防部的一二六○Ｈ清單。

路透報導，這份名單並不代表正式對這些大陸公司實施制裁，但會向美國政府機構的供應商傳達美國軍方對這些公司的「看法」。

在名單公布時，阿里回應指出，阿里被列入第一二六○Ｈ條清單的提議毫無依據，公司並非大陸軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。對於任何試圖歪曲公司形象的行為，將採取一切可行的法律行動。

二○二五年十一月，外媒報導，阿里巴巴、百度等中企傳出可能會遭列入一二六○Ｈ清單的消息，阿里巴巴當時回應，阿里巴巴未參與任何軍民融合戰略。阿里巴巴的業務與美國軍事採購無關，即使列入第一二六○Ｈ條清單，也不會影響在美國乃至全球正常展開業務。

