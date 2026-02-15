觀察站／陸贈非洲友邦關稅大禮 團結全球南方兼跟美做對比

大陸昨天宣布五月起對非洲五十三個建交國全面實施零關稅舉措，除了凸顯與美國的「冷暖」對比、還有「示範」意涵，更有「團結全球南方」的國際政治訊號。

歷次「中非合作論壇」，北京都有「大禮包」，例如二○一八年、二○二○年曾免除非洲窮國當年到期的無息貸款債務、也曾宣布六百億美元投資，二○二四年還向非洲提供人民幣十億元軍事援助，並宣布未來三年提供三千六百億元資金支持（其中兩千一百億元為信貸）。

此次進一步的全面零關稅措施其實已有預告。上個月，創下中共外長連續卅六年新年首訪非洲的紀錄後，王毅受訪時「暗酸」美國說，當非洲面對美國關稅「大棒」時，大陸宣布給予非洲各國零關稅的「大禮」。「當賴索托被質疑不知道在哪裡時，中國到訪賴索托」（川普曾說賴索托是「沒人聽過」的國家）。

美國總統川普回任後，除了關稅戰與傳統盟友漸行漸遠外，也裁撤美國國際開發署，導致改善非洲貧困國家資金斷炊，去年底更缺席首度於非洲登場的南非Ｇ20峰會，並傳出撤回非洲多國大使，這些舉措在在都衝擊美國與非洲的關係。

特別是「全球南方」群體已是大陸單邊開放的主要標的，尤其美國中斷對發展中國家援助之際，無疑給了大陸鞏固在「全球南方」影響力的契機，同時更向「非美」陣營傳達出一定的想像空間。而投桃報李，北京的非洲友邦亦屢屢堅定支持其涉台立場。尤其在國際事務上，大陸因有非洲廣大盟友的普遍支持，在聯合國大小會議上的發言乃至投票，大陸都屢操勝算，國際政治的影響力與日俱增。

非洲過去曾是西方列強殖民地，大陸從早年對非洲的鐵路建設到如今各種援助，陸續逐出舊時代的傳統勢力，王毅自信地宣稱，「新自由主義」在非洲已瀕臨破產，「新殖民主義」在非洲也不會有市場。

大陸對非洲五十三國零關稅，也對非洲唯一未與大陸建交、與我有邦交的史瓦帝尼形成壓力。據大陸海關總署，去年雙邊貿易額五七三○點七萬美元，而我方政府統計去年台灣與史國雙邊貿易額六六二點八萬美元，規模僅為大陸的一成一，雖然台北時常給予鉅額金援，但隨著事態發展，史國外交走向值得關注。