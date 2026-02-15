市場開放 陸對非洲53建交國零關稅

在美國總統川普發動「對等關稅」即將屆滿一年之際，大陸國家主席習近平昨宣布，將於五月起，對非洲五十三個建交國全面實施零關稅，這是大陸今年以來最大幅度的對外開放政策。

非洲聯盟峰會 習近平致賀電

非洲聯盟峰會昨天在衣索比亞召開，習近平向非洲聯盟輪值主席、安哥拉總統洛倫索和非洲聯盟委員會主席優素福致賀電。

新華社報導，習近平指出，「當前世界百年變局加速演進，全球南方卓然壯大」，面對變亂交織的國際形勢，大陸堅定致力於維護世界和平、促進共同發展。習近平接著宣布大陸將於今年五月一日起對五十三個非洲建交國全面實施零關稅舉措，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並通過升級「綠色通道」等擴大非洲輸陸產品准入。大陸願同非方「深化互利合作，增進相知相親」。

對非洲零關稅 實質增加20國

此次大陸對非洲的零關稅政策，實質上是增加廿國到全面。早在廿餘年前，大陸就提出對非相關友善政策並逐步實施，二○二四年中非合作論壇北京峰會上，習近平宣布大陸決定給予所有同大陸建交的最不發達國家（四十三國）百分之百稅目產品零關稅待遇，同年十二月起實施，其中非洲國家有卅三國。

目前聯合國承認的非洲主權國家共有五十四國，其中五十三國與北京建交，與台北建交僅存有史瓦帝尼一國。非洲國家中，截至去年七月已有卅一國與大陸簽署了「共同發展經濟夥伴關係框架協定」。

去年六月，習近平向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信時，也宣布大陸「願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對五十三個非洲建交國實施百分之百稅目產品零關稅舉措」，明確提到零關稅措施將涵蓋「除史瓦帝尼外的五十三個建交國」。

陸非貿易總額 再創歷史新高

據大陸海關統計，去年大陸與非洲貿易總額三四八○億美元，同比增長百分之十七點七，再創歷史新高，而大陸對非貿易順差也首度突破一千億美元大關，達一○二○億美元。大陸外交部非洲司參贊王幫富日前在一場研討會上表示，二○二四年中非合作論壇北京峰會以來，大陸與非洲關係整體定位提升為「新時代全天候中非命運共同體」，零關稅舉措成效顯著，大陸已經連續十七年穩居非洲第一大交易夥伴國地位，彰顯雙方合作高度互補性與極大潛力。