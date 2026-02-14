快訊

習近平向非洲聯盟峰會致賀電 5月起對53個建交國全面實施零關稅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平14日向非洲聯盟輪值主席、安哥拉總統洛倫索和非洲聯盟委員會主席優素福致賀電，就第39屆非洲聯盟峰會召開，向非洲國家和人民表示熱烈祝賀。（新華社）
大陸國家主席習近平14日向非洲聯盟輪值主席、安哥拉總統洛倫索和非洲聯盟委員會主席優素福致賀電，就第39屆非洲聯盟峰會召開，向非洲國家和人民表示熱烈祝賀。習近平指出，當前世界百年變局加速演進，全球南方卓然壯大。過去一年，非洲聯盟團結帶領非洲國家積極推進一體化進程，堅定捍衛非洲正當權益，國際地位和影響持續提升。

習近平並宣布，於2026年5月1日起，對53個非洲建交國全面實施零關稅措施，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並透過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸陸產品准入。

新華社報導，習近平強調，面對變亂交織的國際形勢，大陸堅定致力於維護世界和平、促進共同發展，推動構建人類命運共同體。中方將於2026年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並透過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸華產品准入。這是大陸擴大高水準對外開放的新舉措，必將為非洲發展、中非共逐現代化之夢提供新機遇。

習近平強調，中非開啟外交關係70年來，雙方始終風雨同舟、並肩前行。中方願同非方一道，傳承歷史情誼，深化互利合作，增進相知相親，共同書寫新時代全天候中非命運共同體新篇章。

金融界報導，非洲目前共有55個國家，中方此次零關稅政策覆蓋的53個建交國，涵蓋了絕大多數非洲經濟體。零關稅的全面落地，將直接降低非洲農產品、礦產資源及製成品進入中國市場的貿易門檻。

在具體配套措施上，「綠色通道」的升級將簡化非洲輸中產品的檢驗檢疫和通關流程，縮短貨物從非洲港口到中國市場的周轉時間。而共同發展經濟夥伴關係協定的推進，則著眼於構建更為穩定、長期的雙邊經貿制度框架，為中非貿易提供規則層面的保障。

先前中方已對多個非洲最不發達國家實施部分商品零關稅待遇，此次將範圍擴展至全部53個建交國並實現全面覆蓋，是在既有合作基礎上的進一步升級。此次零關稅措施定於5月1日正式生效，屆時相關產品目錄、通關細則等配套政策預計將陸續公布。

2025年，中非貿易額攀升至3480億美元的歷史高峰，年增長高達17.7%，大陸已經連續17年穩居非洲第一大貿易夥伴國地位。

非洲 習近平

