金門港旅服中心首迎春節輸運考驗 e-Gate最快10秒通關

農曆春節將至，金門水頭港小三通入出境人潮持續湧現。本月3日才開始試營運的「金門水頭港大型旅客服務中心」首度迎接春節輸運考驗，不僅擴大候船空間、重整通關動線，也同步導入新世代自動查驗通關系統（e-Gate），力拚在返鄉高峰中，讓旅客「快一點回家」，只要年滿10歲且身高 120 公分以上持晶片護照的國人及持居留證的外來人口，即可直接於閘道內註冊並通關，最快10秒即可完成通關。

作為金門最新國門地標，新旅服中心整體空間更為開闊，出入境動線一氣呵成，各駐場單位已完成疏運部署，其中移民署國境事務大隊金門國境事務隊加派人力投入第一線，強化查驗與引導服務，因應春節期間可能湧現的尖峰人流。

此次最大亮點，在於新世代e-Gate正式上線，出境查驗區設置7座閘道，入境設置3座，系統具備「閘道內註冊」、「行進間辨識」及多國語音引導等功能，凡年滿10歲、身高120公分以上，持晶片護照的國人及持居留證的外來人口，皆可直接在閘道內完成註冊與通關，最快10秒即可過關。

移民署指出，新系統操作直觀，旅客可選擇僅錄存臉部影像，或加錄指紋辨識，同步完成註冊與查驗程序，省去以往須至人工櫃檯排隊註冊的流程，真正落實「隨到隨註、即刻過關」；國人完成註冊後，即便日後更換護照，也無須重新辦理，大幅提升使用便利性。