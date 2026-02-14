中共中央國務院春節團拜 習近平2度提到台灣 設台灣光復節列政績

中共中央、國務院14日上午在人民大會堂舉行2026年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話時，兩度提到台灣。在回顧2025年政策成績，他將設立台灣光復紀念日列入其中。

新華社報導，團拜會由李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席，與會者還有中共中央、大陸全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志。

習近平首先表示，他代表中共中央和大陸國務院，向大家致以節日的美好祝福。「向全國各族人民和香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。」他於此處首次談到台灣。

習近平強調，「即將過去的乙巳蛇年，是很不平凡的一年。」面對複雜多變的國際國內形勢，我們迎難而上、砥礪前行，推動黨和國家事業取得新進展新成效，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，大陸經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新臺階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

回顧2025年時，習近平稱，勝利召開中共二十屆四中全會，擘畫「十五五」發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年，在粵港澳三地聯合舉辦第十五屆全國運動會。他在此第二度提及台灣。

習近平強調，一年來的收穫沉甸甸，成就令人鼓舞，奮鬥增添信心。只要保持戰略定力，一步一腳印堅定朝前走，一個階段一個階段紮實推進，黨和國家事業就一定會不斷積小勝為大勝，我們的目標就一定能實現。

習近平指出，2026年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，保持社會和諧穩定，持之以恆推進全面從嚴治黨，努力實現「十五五」良好開局。