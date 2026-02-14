邁入第20年 金廈春節煙火大年初一兩岸同步施放

備受兩岸民眾矚目的「2026年金廈兩岸春節煙火施放活動」，將於2月17日農曆大年初一晚間8點在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口與廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放煙火，預計施放長達30分鐘高空煙火秀，透過高空交錯綻放，照亮金廈夜空，讓民眾感受歡樂與奇幻，驚喜與浪漫，歡迎鄉親踴躍前往欣賞，為新春揭開序幕。

煙火將於晚間8時至8時30分施放，金門端選在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口，廈門端則在環島路黃厝沙灘同步點亮夜空。整場煙火秀以「馬躍新元 銳氣滿乾坤」、「海上生明月 思念化千縷」、「鐵骨柔情 淬鍊和平心」、「燈火連兩岸 攜手築繁華」及「萬象更新 福滿太平年」5大篇章鋪陳，透過30分鐘焰火演出，交織出跨海相望的節慶畫面。

主辦單位指出，金廈春節煙火自首辦以來已邁入第20年，成為兩岸民眾共同的春節記憶，多年來在小三通往來基礎下，煙火不僅是節慶活動，更象徵兩地交流與情誼延續。適逢馬年，期盼在新的一年為兩岸互動注入更多活力。

為炒熱氣氛，活動當晚6時30分起安排音樂團體暖場演出，7時30分由戰鼓舞獅震撼開場，考量冬夜氣溫偏低，現場也將提供免費暖冬熱飲，讓民眾在賞煙火之餘感受節慶溫度。

交通方面，烈嶼鄉上林將軍廟旁停車場將自下午2時起實施管制，下午5時後依序開放停車；由於停車空間有限，縣府建議民眾提早出發，並依現場指示採逆時鐘方向行駛、單側停車。煙火施放期間，周邊海域350公尺範圍內列為管制區，當日下午6時起請船隻避免進入。

活動當天另提供接駁專車往返金城車站與上林將軍廟，去程自下午5時45分起至6時30分共有4班車次；回程自晚間8時40分起陸續發車，其中3班返抵金城車站，另1班行經山外與沙美車站，便利鄉親往返。