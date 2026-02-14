中德法外長首次三方會晤 德外長：德法比任何時候都更需要與中國對話

據新華社，大陸外交部長王毅13日在德國慕尼黑同德國外交部長瓦德福、法國外交部長巴霍舉行三方外交部長會晤。另並與法、德外長單獨舉行雙邊會見。在三方會晤中，王毅表示，當前國際格局正經歷二戰以來最深刻、最複雜變化，三國對世界和平與發展肩負重要責任。三方應推動互利共贏的合作方式，為中歐關係發展明確方向，為變亂交織的國際局勢提供更多穩定性和確定性。

瓦德福表示，面對動盪不安的世界，德國和法國比以往任何時候都更需要與中國溝通對話，增進互信、消除誤解，發揮大國作用，發出共同聲音。德方重視中國在全球事務中所扮演的重要正面作用，願同中方加強溝通協調。德國、法國重申堅定奉行一個中國政策，致力於發展長期穩定的對華關係。支持自由貿易，反對脫鉤斷鏈，願同中方協商解決貿易摩擦，推動歐中經貿關係達到平衡發展。

巴霍則表示，當今世界不穩定性上升，多邊主義和國際秩序受到威脅，全球多衝突延遲。法中德應共同為推動世界和平、完善全球治理而發揮作用。國際情勢越是不穩定，越需要建構夥伴關係。法方致力於重振穩定積極的歐中關係。法方歡迎習近平主席提出的全球治理倡議，並期待與中方溝通對話，並推動各多邊平台加強協調，維護多邊主義和自由貿易。相信法中、德中、歐中關係可以並行不悖向前推進。

王毅表示，中德法外長首次舉行三方會晤，這既是因應時勢變化的創新之舉，也是進行策略溝通的重要契機。當前國際格局正經歷二戰以來最深刻、最複雜變化，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，以聯合國為核心的國際體系遭到嚴重衝擊，以開放合作為基礎的經濟全球化遭遇強大逆流，以共商共建共享為原則的全球治理出現嚴重赤字，世界和平與發展面臨前所未有挑戰。

他表示，作為負責任大國和世界主要經濟體，三國對世界和平與發展肩負重要責任。我們要堅持相互尊重的基本原則，維護求同存異的相處之道，倡導開放合作的價值取向，推動互利共贏的合作方式，為中歐關係發展明確方向，為變亂交織的國際局勢提供更多穩定性和確定性。

王毅強調，中歐50年交往合作證明，雙方是夥伴而不是對手，相互依賴不是風險，利益交融不是威脅，開放合作不會損害安全。中國的發展是歐洲的機遇，歐洲的挑戰不是來自中國。希望德法作為舉足輕重的歐盟大國，從自身利益和歐盟整體利益出發，推動歐盟樹立客觀、全面對華認知，奉行理性、務實對華政策，堅持中歐夥伴關係定位不動搖。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，妥處分歧摩擦，深化務實合作，團結應對全球性挑戰。

三方就中歐關係中的重要議題和烏克蘭危機等共同關心的問題交換意見，都積極評價這次會晤重要意義，同意繼續維持戰略溝通。

由於德國總理梅爾茨這月底可望訪問大陸，在與瓦德福進行雙邊會見時，王毅表示，中方願同德方籌備好下階段高層互動，為中德全方位戰略夥伴關係增添新內涵，推動各領域合作取得新發展，也為中歐關係健康發展做出新貢獻。

他說，經貿合作是中德關係的壓艙石。中國堅持高水準對外開放，願為德國等各國企業打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，並共享中國發展機會。

瓦德福則表示，當今世界動盪不安，德中關係穩定發展可以提供急需的穩定性。德方高度重視中國，樂見中國更開放，對中國市場抱有很高期待。德中合作具有巨大潛力。德方反對經濟脫鉤，反對貿易保護主義，歡迎公平競爭。德方奉行一個中國政策。期待同中方密切高層交往，全面提升德中關係。

而王毅與巴霍雙邊會談時則表示，雙方要規劃好下階段的交往，不斷增進理解互信，擴大互利合作。雙方要正視全球治理的赤字，相互支持對方多邊倡議，共同維護聯合國地位和作用，防止世界重回「叢林法則」。

巴羅則表示，法方重視中國大國地位與作用，堅定奉行一個中國政策，願同中方落實兩國元首共識，加強各領域機制性對話，深化經貿互利合作，透過對話協商妥善處理摩擦。今年，法國擔任七國集團輪值主席國，中國擔任亞太經濟合作組織東道國，法方期待同中方密切多邊溝通協作，就全球治理等重要議題共商應對之策。