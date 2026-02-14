英外長古柏會王毅：英方在台灣問題上長期奉行的政策 沒有也不會改變

據新華社報導，大陸外長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見英國外交大臣古柏。古柏表示，英國首相施凱爾訪華取得圓滿成功和豐碩成果，為推動英中關係發展發揮重要作用。英中建構長期穩定的全面戰略夥伴關係，符合雙方戰略利益。

她說，英方在台灣問題上長期奉行自建交以來的政策，沒有也不會改變。願與中方一同落實兩國領導人共識，推動各領域機制對話，拓展在貿易、投資、金融、氣候、安全、綠色科技等領域合作，妥善控制分歧。英方堅持多邊主義和國際法治，雙方可加強多邊溝通協作，為促進世界和平與安全做出貢獻。

王毅表示，中英都是世界性大國和安理會常任理事國，各自承擔維護國際和平與安全的職責，應該保持經常性交往，加強戰略協調與溝通，拓展雙方共同利益，維護世界和平與發展。前不久施凱爾首相對中國成功進行歷史性訪問，重啟了中英關係。習近平主席同施凱爾首相一致同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，就雙多邊合作達成廣泛共識，回應了各界對中英關係穩定發展的期待。

王毅說，雙方應落實兩國領導人共識，不斷釋放雙邊關係利好，發掘更多合作潛能。雙方要辦新一輪經濟財金對話、經貿聯委會會議、中英戰略對話，恢復兩國立法機構正常交往，密切人文交流。中方支持自由貿易，反對任何形式的保護主義，歡迎英國等各國企業來華投資，用好進口博覽會等平台，擴大對華出口，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

報導稱，雙方也就烏克蘭危機、蘇丹、伊朗等國際和區域議題交換意見。