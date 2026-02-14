快訊

英外長古柏會王毅：英方在台灣問題上長期奉行的政策 沒有也不會改變

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2026年2月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見英國外交大臣古柏。 大陸外交部網站
當地時間2026年2月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見英國外交大臣古柏。 大陸外交部網站

據新華社報導，大陸外長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見英國外交大臣古柏。古柏表示，英國首相施凱爾訪華取得圓滿成功和豐碩成果，為推動英中關係發展發揮重要作用。英中建構長期穩定的全面戰略夥伴關係，符合雙方戰略利益。

她說，英方在台灣問題上長期奉行自建交以來的政策，沒有也不會改變。願與中方一同落實兩國領導人共識，推動各領域機制對話，拓展在貿易、投資、金融、氣候、安全、綠色科技等領域合作，妥善控制分歧。英方堅持多邊主義和國際法治，雙方可加強多邊溝通協作，為促進世界和平與安全做出貢獻。

王毅表示，中英都是世界性大國和安理會常任理事國，各自承擔維護國際和平與安全的職責，應該保持經常性交往，加強戰略協調與溝通，拓展雙方共同利益，維護世界和平與發展。前不久施凱爾首相對中國成功進行歷史性訪問，重啟了中英關係。習近平主席同施凱爾首相一致同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，就雙多邊合作達成廣泛共識，回應了各界對中英關係穩定發展的期待。

王毅說，雙方應落實兩國領導人共識，不斷釋放雙邊關係利好，發掘更多合作潛能。雙方要辦新一輪經濟財金對話、經貿聯委會會議、中英戰略對話，恢復兩國立法機構正常交往，密切人文交流。中方支持自由貿易，反對任何形式的保護主義，歡迎英國等各國企業來華投資，用好進口博覽會等平台，擴大對華出口，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

報導稱，雙方也就烏克蘭危機、蘇丹、伊朗等國際和區域議題交換意見。

相關新聞

中德法外長首次三方會晤 德外長：德法比任何時候都更需要與中國對話

據新華社，大陸外交部長王毅13日在德國慕尼黑同德國外交部長瓦德福、法國外交部長巴霍舉行三方外交部長會晤。另並沐與法、德外...

烏克蘭外長西比哈表示已邀王毅訪烏 認中國可幫助結束俄烏戰爭

據路透社，烏克蘭外交部長西比哈週五表示，他已邀請中國外長訪問烏克蘭。他並補充說，北京可以幫助結束烏克蘭與俄羅斯長達四年的...

塞總統武契奇會見王毅：堅定支持中方實現國家統一的正當立場

據大陸外交部網站，當地時間2026年2月13日，塞爾維亞總統武契奇在慕尼黑安全會議期間會見大陸外交部長王毅。武契奇表示，...

王毅會見魯比歐：讓2026年成為中美邁向合作共贏的一年

據新華社報導，大陸外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見美國國務卿魯比歐。王毅表示，習近平主席同川普總統為中美關...

新聞幕後／春運億萬運量 窺見陸動員力

大陸今年春運將破紀錄的達到九十五億人次，春節是中國人最重要的節日，不管路再堵、票再貴，都要回郷。但這也是大陸一年一次的國...

陸春運估創95億次人流 再寫歷史新高

大陸二○二六年春運將創下九十五億人次的流動量，目前已來到春節前最大客流量。今年大陸鐵路運輸，多地鐵路部門營造溫馨的搭車環...

