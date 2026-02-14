快訊

王毅會見魯比歐：讓2026年成為中美邁向合作共贏的一年

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見美國國務卿魯比歐。兩人會前握手並合影。 美聯社
大陸外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見美國國務卿魯比歐。兩人會前握手並合影。 美聯社

據新華社報導，大陸外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見美國國務卿魯比歐。王毅表示，習近平主席同川普總統為中美關係發展做出策略指引。我們要共同落實兩國元首的重要共識，讓2026年成為中美邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

他表示，中美對話比對抗好，合作比衝突好，共贏比零和好。只要秉持平等、尊重、互惠態度，雙方就能夠找到解決彼此關切、妥善管控分歧的方法。雙方要共同努力，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，讓中美關係步入穩定、健康、永續發展的軌道，向世界發出更多正面的訊息。

報導稱，雙方一致認為此次會晤積極、富有建設性。雙方同意共同落實兩國元首的重要共識，發揮政治外交管道協調作用，服務兩國高層互動，加強各領域對話合作，推動中美關係穩定發展。

報導中並未單獨提及魯比歐在會見中的表述或說法。

而據路透社，在慕尼黑市中心一家飯店的會議室裡，魯比歐和王毅握手並合照。隨後，兩支代表團在各自高級助手的陪同下相對而坐。他們沒有發表任何評論，也對路透社記者的大聲提問置之不理。據一位美國高級官員稱，這次會晤持續了大約一個小時。

