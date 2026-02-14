快訊

華郵CEO大裁員1/3閃辭內幕 老闆貝佐斯擔任什麼角色？

袁惟仁告別式地點曝光！陸元琪才爆遭「婉拒出席」 曾嘆：什麼因果讓我們走成這樣

冬奧／花滑長曲久違完成「四圈跳」！李宇翔感動躺地：感謝不斷給我驚喜

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭外長西比哈表示已邀王毅訪烏 認中國可幫助結束俄烏戰爭

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2026年2月13日，大陸外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長瑟比加。 大陸外交部網站
當地時間2026年2月13日，大陸外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長瑟比加。 大陸外交部網站

據路透社，烏克蘭外交部長西比哈週五表示，他已邀請中國外長訪問烏克蘭。他並補充說，北京可以幫助結束烏克蘭與俄羅斯長達四年的戰爭。

西比哈在慕尼黑安全會議期間與中國外交部長王毅會晤後告訴烏克蘭電視台Novyny Live，「中國可以在為烏克蘭帶來公正和平方面發揮重要作用。」他說，我們讚賞中國對烏克蘭領土完整和主權的支持，我們進行了非常實質性和務實的對話。

而依據大陸外交部發布的會見稿，西比哈表示，烏中傳統友好，是重要戰略夥伴。中國是有重要國際影響力的大國。烏方高度重視發展對華關係。作為烏方最大貿易夥伴，兩國合作潛力巨大。

他表示，烏方堅持一個中國原則，將採取實際措施，保障在烏中國公民和企業的安全和合法權益。烏方讚賞中方始終尊重各國主權和領土完整，為勸和促談作出積極努力。烏克蘭的戰爭該結束了，期待中方為早日實現停火和全面和平發揮重要作用。

王毅則表示，今年是中烏建立戰略夥伴關係15週年，明年兩國將迎來35週年。國際情勢發生很大變化，但中方秉持相互尊重、平等互利、合作共贏的建交初心，珍惜中烏傳統友好，持續推動兩國各領域合作。

王毅表示，去年，中烏貿易穩定發展，中國持續維持烏最大貿易夥伴和最大進口來源國地位，兩國政府間合作委員會各分會會議接續舉辦，為兩國人民帶來福祉。中烏關係要錨定正確方向，維持穩定健康發展。中方願為烏提供新的人道援助。希望烏方繼續確保中國在烏人員和機構安全。

王毅說，近段時間，圍繞烏克蘭危機的各種對話密集推進，令人欣慰。中方的立場一以貫之，始終以習近平主席提出的「四個應該」作為根本遵循，堅持客觀公正，積極勸和促談。我們願同烏方保持溝通，同國際社會一道，為危機早日政治解決發揮建設性作用。

當地時間2026年2月13日，大陸外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長瑟比加。 大陸外交部網站
當地時間2026年2月13日，大陸外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長瑟比加。 大陸外交部網站

烏克蘭 王毅 俄烏戰爭

延伸閱讀

美中關係緊張之際…慕尼黑安全會議登場 魯比歐、王毅場邊會談

陸建「匈塞鐵路」通車前夕 匈牙利總理會見王毅：歡迎更多陸企投資

2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

王毅：中俄應在涉核心利益問題加大相互支持

相關新聞

中德法外長首次三方會晤 德外長：德法比任何時候都更需要與中國對話

據新華社，大陸外交部長王毅13日在德國慕尼黑同德國外交部長瓦德福、法國外交部長巴霍舉行三方外交部長會晤。另並沐與法、德外...

烏克蘭外長西比哈表示已邀王毅訪烏 認中國可幫助結束俄烏戰爭

據路透社，烏克蘭外交部長西比哈週五表示，他已邀請中國外長訪問烏克蘭。他並補充說，北京可以幫助結束烏克蘭與俄羅斯長達四年的...

塞總統武契奇會見王毅：堅定支持中方實現國家統一的正當立場

據大陸外交部網站，當地時間2026年2月13日，塞爾維亞總統武契奇在慕尼黑安全會議期間會見大陸外交部長王毅。武契奇表示，...

王毅會見魯比歐：讓2026年成為中美邁向合作共贏的一年

據新華社報導，大陸外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間會見美國國務卿魯比歐。王毅表示，習近平主席同川普總統為中美關...

新聞幕後／春運億萬運量 窺見陸動員力

大陸今年春運將破紀錄的達到九十五億人次，春節是中國人最重要的節日，不管路再堵、票再貴，都要回郷。但這也是大陸一年一次的國...

陸春運估創95億次人流 再寫歷史新高

大陸二○二六年春運將創下九十五億人次的流動量，目前已來到春節前最大客流量。今年大陸鐵路運輸，多地鐵路部門營造溫馨的搭車環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。