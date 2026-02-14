塞總統武契奇會見王毅：堅定支持中方實現國家統一的正當立場

快訊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
據大陸外交部網站，當地時間2026年2月13日，塞爾維亞總統武契奇在慕尼黑安全會議期間會見大陸外交部長王毅。武契奇表示，感謝中國支持塞維護國家主權、獨立和領土完整。而塞方也堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方實現國家統一的正當立場，將繼續在所有涉及中方核心利益的問題上給予堅定支持。

王毅表示，武契奇總統領導塞爾維亞人民，堅持獨立自主，反對外來干涉，有力維護了國家穩定、國家尊嚴和發展大局，中方對此表示讚賞。他說，在習近平主席和武契奇總統領航把舵下，新時代中塞命運共同體建設開局良好。兩國元首去年兩度會晤，進行戰略溝通，達成廣泛共識，為兩國關係發展進一步指引方向。

他表示，中方願同塞方一道，密切高層交往，鞏固政治互信，旗幟鮮明支持對方維護核心利益，加強務實合作，運營好匈塞鐵路，釋放中塞自貿協定積極效應，傳承發揚中塞鐵桿友誼，不斷開創兩國關係新前景。

武契奇則表示，大陸國家主席習近平前年成功訪塞，有力推動兩國關係發展。感謝中國支持塞維護國家主權、獨立和領土完整。當今世界愈加動盪不安，中國始終是塞方真正的朋友和夥伴。期待雙方政治、經貿、科技、文化等各領域合作提升到更高。

他表示，塞方堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方實現國家統一的正當立場，將繼續在所有涉及中方核心利益的問題上給予堅定支持。

