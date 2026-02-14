新聞幕後／春運億萬運量 窺見陸動員力

大陸今年春運將破紀錄的達到九十五億人次，春節是中國人最重要的節日，不管路再堵、票再貴，都要回郷。但這也是大陸一年一次的國家級壓力測試，甚至有專家稱，無形中也展現了社會動員的能力。

春運一直與解放軍息息相關，春運這詞最早是在一九五四年出現在報紙上，在早年以火車為主的運輸中，火車平均時速僅四十公里，一年的運力不到三千萬人，但那時的春運已被中共黨中央、國務院定為一年一度要保障的大事，各省解放軍都得協助春運順利完成。

一九七九年，大陸改革開放，春節前沿海各省的農民工要返鄉過年，春運才真正與「擠、哭、吵、鬧」畫上等號。那些年的春運可以一個「慘」字形容，幾乎每一個老一輩人都經歷過，買票少說排個三天三夜，上車每每全武行，「買票靠體力、上車靠武力」，車廂還有滿滿的尿騷味、嘔吐味。各車站也都備足解放軍、武警戰士防範意外。

二○○八年年初發生五十年一遇的冰凍雨雪災害，南方多條鐵路大動脈癱瘓，廣州站堵了四十萬回不了家過春節的打工仔，人心浮動。當局出動四萬解放軍和武警維持秩序，築成人牆防踩踏，協助疏運，數千電力工人冒著生命危險搶修電力，才完成當年最艱困的春運工作。

這一年也是大陸鐵路的轉折年，受到這次意外災害的啟示，大陸全力推動鐵路建設和電網，尤其是高鐵，從四縱四橫擴充到八縱八橫網，從最早的幾百公里的高鐵，到如今已建成五萬公里的高速鐵路里程（占全球高鐵里程總量的七成以上）。再搭配全世界訪問量最大的鐵路「一二三○六」ＡＰＰ訂票網，如今再也看不到車站大廳排隊買票的人潮，而是看到有序進站的人流。

大陸高鐵時速已達三百五十公里，部分路線即將邁向四百公里。在軍事專家眼中，高鐵就是戰略投送大殺器。早幾年，解放軍就曾用高鐵練過兵，一列十六節車廂的高鐵，輕鬆裝下近千人級別的合成營。關鍵時刻，大陸的高鐵網，幾小時內能把成建制的集團軍投送到任何一個方向，這是其他國家難以做到的戰爭潛力。

而每年春運的龐大人流，從訂票系統開始到實際出行，就是一次把交通網、通信網、能源網從頭到腳進行一遍的壓力測試。