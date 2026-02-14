陸春運估創95億次人流 再寫歷史新高

大陸二○二六年春運將創下九十五億人次的流動量，目前已來到春節前最大客流量。今年大陸鐵路運輸，多地鐵路部門營造溫馨的搭車環境，有人形機器人的鐵路服務員在車廂解答各類問題；有高鐵列車博物館，每節車廂有不同朝代的主題展，幫助旅客了解歷史文物。

公路自駕出行 約占八成

被稱為「地表最大規模人口遷徙」的二○二六年大陸春運已在二月二日啟動，今年春節假期共有九天，推升返鄉探親旅遊出行的人流，大陸發改委先前已預估今年春運全社會跨區域人員流動量將達九十五億人次，將創下歷史新高。這當中，公路的自駕出行占八成左右，鐵路、民航客運量預計分別達到五點四億人次和九千五百萬人次，總體規模和單日峰值均有望超過歷史同期峰值。

機器人可握手、問不倒

鐵路運輸一直是大眾關注的焦點，除了便捷、快速，路網密集，票價適中外。鐵路部門也挖空心思營造搭車過程的過年氣氛。多地鐵路局推出春聯贈送，有的提供暖寶寶、暈車藥、兒童口罩等應急物品。今年在杭州段高鐵還首度出現一名特殊乘務員—杭州段高鐵列車「西子號」上的人形機器人「福興」。

「福興」身著鐵路制服，沿著車廂走道前進，同兩邊旅客或揮手、或握手互動。旅客們紛紛掏出手機，記錄下春運途中的「驚喜一刻」。

杭州客運段「西子號」列車長車菲菲表示，浙江數字經濟發達，去年人形機器人頻頻火爆出圈，作為屬地鐵路工作人員，借助高鐵列車這個流動場所，讓更多人感受到科技的魅力。她說，「福興」會在多個「西子號」列車上不定期出現，除了簡單互動，給旅客提供情緒價值，它還能夠回答關於列車停靠站時刻、中轉換乘、停靠站天氣等問題。

車菲菲說，取名「福興」一是取了「復興號」高鐵的諧音，同時把「福興」反過來讀是「幸福」，希望在春運期間，旅客能在旅途中收穫幸福，讓春運更加輕鬆溫馨。

主題式高鐵 各車次不同

另一個別出心裁的是鐵路蘭州局推出「高鐵流動博物館」，由甘肅文博機構首度與鐵路部門在春運期間推出。

鐵路蘭州局集團有限公司客運部副主任趙娟說，「高鐵流動博物館」活動為期卅天，主辦方將統籌特色文物資源，在不同的車次上打造不同的主題展覽。「每一節車廂，都像一座博物館。漢代簡牘、敦煌飛天、馬家窯彩陶、武威銅奔馬等形象，以海報、窗貼、掛飾等方式呈現在旅客眼前」。

共有九家博物館選派廿餘名講解員組成新春文化宣講團。他們身著特色服飾，在列車運行途中分時段開展流動講解，並在天水、西安、鄭州、武漢、長沙等主要停靠站組織社教活動。