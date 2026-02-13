賴清德接受法新社專訪 陸國台辦批：對抗思維執迷不悟

賴清德總統接受法新社專訪時警告，若大陸奪取台灣，區域內其他國家恐成為下一個目標，並強調台灣有必要大幅強化自衛能力，美國將會支持台灣等。大陸國台辦發言人陳斌華今天評論稱，賴清德「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，他還強調「台灣是中國的領土」，不是叫囂幾句、操弄幾下就能改變的。

就賴清德接受國際通訊社專訪，談及大陸吞併擴張野心，強調區域安全，和美國將會支持台灣，有信心爭取在野黨對1.25兆元軍購特別預算的支持等，大陸國台辦今天晚間發布發言人答記者問，做出回應。

陳斌華說，賴清德「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，大肆兜售「兩岸互不隸屬」分裂謬論和「民主對抗威權」虛假敘事，一再歪曲挑戰「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，不斷煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨，不惜把台灣同胞幾代人的家產家業拱手送與外人，嚴重損害台灣同胞利益福祉，是加劇兩岸局勢緊張的亂源，是破壞台海和平穩定的禍端。

陳斌華接著表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的領土，這不是誰叫囂幾句、操弄幾下就能改變的」。他又說，「台灣問題什麼時候、以什麼方式解決，完全是中國人自己的事，外部勢力無權干涉」。

陳斌華表示，在兩岸必將統一也必然統一的潮流大勢面前，在十四億多同胞維護國家主權和領土完整的決心意志面前，任何分裂國家、抗拒統一的圖謀都是痴心妄想。