快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

春節前又來了！大陸海警船一周3度闖金門水域遭驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸海警在春節連假前夕持續對金門海域施壓，今天日上午再度出動4艘海警船編隊侵擾，海巡署即時調度巡防艇應對，歷時約2小時，成功將對方驅離。圖／金門海巡隊提供
大陸海警在春節連假前夕持續對金門海域施壓，今天日上午再度出動4艘海警船編隊侵擾，海巡署即時調度巡防艇應對，歷時約2小時，成功將對方驅離。圖／金門海巡隊提供

農曆春節將屆，大陸海警在春節連假前夕持續對金門海域施壓，繼2月9日、10日兩度進入金門限制水域後，今天日上午再度出動4艘海警船編隊侵擾，海巡署即時調度巡防艇應對，歷時約2小時，成功將對方驅離。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區指出，今天上午8時許即透過情監偵系統掌握大陸海警船集結動態，研判有進入限制水域意圖，隨即調派預置巡防艇前推至水域線上部署。9時許，中國海警「14603」、「14529」、「14609」及「14530」等4艘船，採兩兩編隊方式，分別自料羅東方與烈嶼南方航入金門限制水域，並以相向方式航行，意圖測試我方反應。

我方同步出動4艘巡防艇，採「一對一」併航監控與阻隔策略，嚴密貼近對應，阻止其深入，雙方在海上對峙約2小時，在海巡艇強勢拒止與精準操控下，中國海警船於11時左右轉向，陸續航出限制水域。

這也是本周第三度發生大陸海警船侵擾金門水域情形。海巡署強調，我國對金門水域擁有管轄權，並長期維持良好治安與航行秩序。面對中國持續以灰色地帶手段施壓，海巡單位秉持「不挑釁、不退讓」原則，透過科技監控與岸海整合應變機制，全天候高強度執勤，確保國家主權與海域安全。

海巡署 金門 監控

延伸閱讀

南紡購物中心春節都是貓！貓小姐Ms.Cat台灣貓日子貓仔執業中 貓奴們趕快來探班！

Coupang酷澎春節送禮神隊友　火箭速配全台最快隔日到貨

將迎史上新高！春節桃機疏運尖峰時間曝光 單日上看16.7萬人次

愛心圍爐不缺席 金門家扶串聯百人送「團圓年菜」助弱勢

相關新聞

春節前又來了！大陸海警船一周3度闖金門水域遭驅離

農曆春節將屆，大陸海警在春節連假前夕持續對金門海域施壓，繼2月9日、10日兩度進入金門限制水域後，今天日上午再度出動4艘...

日本扣押大陸漁船 陸外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定

日本水產省12日扣押一艘大陸漁船並逮捕船長，大陸外交部回應稱，希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」，公正執法，保障大陸船員安...

亞投行行長鄒加怡就任後首次出訪 鞏固中亞意味濃

美國總統川普去年11月與中亞五國元首在美舉行峰會，宣布近350億美元的投資，向世人昭告高度重視中亞的地緣政治效益，而大陸...

在川習4月峰會前釋善意 路透：美擱置多項對中科技限制

美中元首4月會晤，路透報導稱川普政府據傳已暫時擱置一系列針對北京的關鍵技術安全與限制措施。中國外交部昨表示，不久前兩國元...

趁中共高層整肅 CIA發布影片再招募解放軍線人

就在中國高階將領遭戲劇性整肅的數周後，美國中央情報局（CIA）正採取行動，希望利用任何可能因此產生的不和，發布一則針對中...

杜拜貨機香港機場墜海案 殘骸疑賣上網 重案組積極調查

去年10月20日，一架由杜拜抵港的貨機，降落香港國際機場北跑道後衝出跑道，猛撞機場保安公司一輛巡邏車後滑落海面，車上兩名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。