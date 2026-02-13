春節前又來了！大陸海警船一周3度闖金門水域遭驅離

農曆春節將屆，大陸海警在春節連假前夕持續對金門海域施壓，繼2月9日、10日兩度進入金門限制水域後，今天日上午再度出動4艘海警船編隊侵擾，海巡署即時調度巡防艇應對，歷時約2小時，成功將對方驅離。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區指出，今天上午8時許即透過情監偵系統掌握大陸海警船集結動態，研判有進入限制水域意圖，隨即調派預置巡防艇前推至水域線上部署。9時許，中國海警「14603」、「14529」、「14609」及「14530」等4艘船，採兩兩編隊方式，分別自料羅東方與烈嶼南方航入金門限制水域，並以相向方式航行，意圖測試我方反應。

我方同步出動4艘巡防艇，採「一對一」併航監控與阻隔策略，嚴密貼近對應，阻止其深入，雙方在海上對峙約2小時，在海巡艇強勢拒止與精準操控下，中國海警船於11時左右轉向，陸續航出限制水域。

這也是本周第三度發生大陸海警船侵擾金門水域情形。海巡署強調，我國對金門水域擁有管轄權，並長期維持良好治安與航行秩序。面對中國持續以灰色地帶手段施壓，海巡單位秉持「不挑釁、不退讓」原則，透過科技監控與岸海整合應變機制，全天候高強度執勤，確保國家主權與海域安全。