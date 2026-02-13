中國文藝反腐 中央戲劇學院連4任表演系主任落馬

中國文藝界反腐越演越烈，中央戲劇學院院長郝戎主動投案不到兩個月，該院又有兩任表演系主任先後主動投案，躍為社會關注焦點。截至目前，中央戲劇學院表演系主任已經連續4任落馬。

據陸媒界面新聞，河南省紀委監委微信公眾號「清風中原」今天通報，據中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委消息，中央戲劇學院表演系主任王鑫涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。

公開簡歷顯示，王鑫1973年出生於遼寧瀋陽，畢業於中央戲劇學院表演系，博士學位，畢業後留校任教。他目前是中央戲劇學院教授、博士研究生導師，還曾參演多部電影和電視劇。

王鑫落馬前一天，官方通報前中央戲劇學院表演系黨總支書記、主任陳剛涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。

陳剛出身於戲曲世家，畢業於中央戲劇學院表演系，研究生畢業於導演系。1992年起在中央戲劇學院任教，2016年1月任表演系主任，2019年6月任黨總支書記，現為中央戲劇學院教授、博士生導師。

此前在2025年12月19日，中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、河南省紀委監委通報，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎涉嫌嚴重違紀違法，主動投案被查。

公開簡歷顯示，郝戎，1971年8月生，2001年6月加入中國共產黨，1995年7月參加工作，中央戲劇學院戲劇戲曲學專業碩士研究生畢業，現任全國政協委員。

郝戎1995年畢業於中央戲劇學院表演系，同年7月留校，在表演系任教。1999年9月，中央戲劇學院成立第一個音樂劇大學班，郝戎出任班主任。

2004年1月，時任中央戲劇學院表演系主任的黃定宇因為涉嫌性侵罪進入司法程序遭校方免職，郝戎因此扶正。

2016年8月，郝戎被任命為中央戲劇學院副院長，表演系主任職務由陳剛接手。2018年11月，郝戎升任中央戲劇學院黨委副書記、院長。

中央戲劇學院是中國最著名的戲劇表演藝術學府，也是中共建政後第一所戲劇教育高等學校，其中表演系培育出許多影視明星。

至於中央戲劇學院為何淪為反腐重災區，報導提到，2025年4月至6月，教育部黨組第四巡視組對中央戲劇學院黨委展開常規巡視，10月底向中央戲劇學院黨委回饋了巡視情況。

巡視發現，中央戲劇學院黨委存在的主要問題包括：落實全面從嚴治黨「兩個責任」（主體和監督責任）有差距，嚴的氛圍尚未完全形成；重點領域風險防控存在薄弱環節，內部治理機制不完善；落實新時代黨的組織路線不到位，幹部人才隊伍和基層黨組織建設不夠有力；整改責任鏈條前緊後鬆，從嚴從實推進整改成效不明顯。

教育部黨組第四巡視組還提到，收到涉及「一些領導幹部」的問題反映，按照有關規定，已分別移交有關部門處理。