中國駐日大使：中日關係陷邦交正常化以來最嚴峻困難局面

中國駐日本大使吳江浩近日表示，當前中日關係陷入邦交正常化以來最為嚴峻困難的局面，而「責任完全在日方」。

據中國駐日本大使館官方微信公眾號，中國駐日大使館10日舉辦2026年新春招待會，吳江浩與旅日的中國僑民、中資機構、留日學人代表等400多人共迎新春。

高市早苗去年11月在國會答詢提出「台灣有事說」之後，中日關係陷入緊張。吳江浩說，「當前中日關係陷入邦交正常化以來最為嚴峻困難的局面，責任完全在日方。台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉，我們捍衛自身領土主權的立場和態度是堅定的，沒有任何事情比這更加重大」。

吳江浩還指日本右翼勢力在二戰後的80年來一直鼓吹成為「正常化國家」，「這對周邊鄰國和亞洲和平穩定意味著什麼，值得所有人深思」。

他並強調，「中國有足夠的能力和堅定的意志捍衛國家核心利益，我們積極運籌大國關係，維護和平發展和世界穩定，推動構建人類命運共同體」。

吳江浩同時勉勵旅日中國僑胞繼續與中國同心，為強國建設、民族復興做出新的更大貢獻。

日本首相高市早苗領導的自民黨日前在眾議院選舉取得大勝後，中國政府9日表示，對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而發生變化，並再次敦促日本撤回高市的「涉台錯誤言論」。

去年11月曾發表「斬首」論的中國駐大阪總領事薛劍10日也在總領館主辦的新春招待會致詞時表示，中日關係目前嚴峻複雜，但是中國對日政策立場不變。