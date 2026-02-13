中國駐日大使：中日關係陷邦交正常化以來最嚴峻困難局面

快訊

中央社／ 台北13日電

中國駐日本大使吳江浩近日表示，當前中日關係陷入邦交正常化以來最為嚴峻困難的局面，而「責任完全在日方」。

據中國駐日本大使館官方微信公眾號，中國駐日大使館10日舉辦2026年新春招待會，吳江浩與旅日的中國僑民、中資機構、留日學人代表等400多人共迎新春。

高市早苗去年11月在國會答詢提出「台灣有事說」之後，中日關係陷入緊張。吳江浩說，「當前中日關係陷入邦交正常化以來最為嚴峻困難的局面，責任完全在日方。台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉，我們捍衛自身領土主權的立場和態度是堅定的，沒有任何事情比這更加重大」。

吳江浩還指日本右翼勢力在二戰後的80年來一直鼓吹成為「正常化國家」，「這對周邊鄰國和亞洲和平穩定意味著什麼，值得所有人深思」。

他並強調，「中國有足夠的能力和堅定的意志捍衛國家核心利益，我們積極運籌大國關係，維護和平發展和世界穩定，推動構建人類命運共同體」。

吳江浩同時勉勵旅日中國僑胞繼續與中國同心，為強國建設、民族復興做出新的更大貢獻。

日本首相高市早苗領導的自民黨日前在眾議院選舉取得大勝後，中國政府9日表示，對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而發生變化，並再次敦促日本撤回高市的「涉台錯誤言論」。

去年11月曾發表「斬首」論的中國駐大阪總領事薛劍10日也在總領館主辦的新春招待會致詞時表示，中日關係目前嚴峻複雜，但是中國對日政策立場不變。

香港長和警告馬士基：如擅自接管巴拿馬兩碼頭將引發法律行動

據彭博社等外媒報導，香港長江和記實業週四發表聲明警告馬士基集團稱，馬士基或其旗下子公司APM Terminals（埃彼穆...

中共統戰部長晤班禪：積極參與中華民族共同體建設

藏曆新年（2月18日）將至，中共政治局委員兼統戰部長李干杰12日在北京會見了十一世班禪額爾德尼，希望他始終在思想上政治上...

美西半球事務局稱錢凱港的代價是秘魯主權 陸使館：反對干涉他國主權

根據中國駐秘魯使館微信公眾號2月13日消息，大陸駐秘魯使館發言人發表聲明表示，美國國務院西半球事務局公然造謠黑錢凱港，妄...

中共福建省委書記視察小三通碼頭 喊「攜手推動兩岸合作交流」

新年將至，大陸官員頻頻外出視察，台海對岸的中共福建省委書記周祖翼，昨日視察廈門五通客運碼頭時，表示建設兩岸融合發展示範區...

日本扣押大陸漁船 陸外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定

日本水產省12日扣押一艘大陸漁船並逮捕船長，大陸外交部回應稱，希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」，公正執法，保障大陸船員安...

亞投行行長鄒加怡就任後首次出訪 鞏固中亞意味濃

美國總統川普去年11月與中亞五國元首在美舉行峰會，宣布近350億美元的投資，向世人昭告高度重視中亞的地緣政治效益，而大陸...

