日本扣押大陸漁船 陸外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定
日本水產省12日扣押一艘大陸漁船並逮捕船長，大陸外交部回應稱，希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」，公正執法，保障大陸船員安全和合法權益。
據日本共同社今13日上午報導，日本水產廳九州漁業調整事務所13日宣布以涉嫌在長崎縣近海的專屬經濟區（EEZ）不服從停船命令駕船逃逸、違反《漁業主權法》為由扣押了有11名船員的中國漁船，並當場逮捕47歲的中國船長。逮捕日期為12日。這是日本水產廳今年首次扣押外國漁船，上次扣押中國漁船是在2022年。
大陸外交部發言人林劍13日下午主持例行記者會，期間彭博社記者提問，日本方面表示，他們扣押了一艘大陸漁船並逮捕了其船長，原因是該船在進入日本專屬經濟區後試圖逃避檢查。
就此，林劍表示，大陸政府一貫要求大陸的漁民依法依規作業，同時堅決維護大陸漁民的合法權益。希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」，公正執法，保障大陸船員安全和合法權益。
