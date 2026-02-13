日本扣押大陸漁船 陸外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人林劍13日回應日本扣押大陸漁船事件。圖為先前林劍主持記者會。（歐新社資料照）
大陸外交部發言人林劍13日回應日本扣押大陸漁船事件。圖為先前林劍主持記者會。（歐新社資料照）

日本水產省12日扣押一艘大陸漁船並逮捕船長，大陸外交部回應稱，希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」，公正執法，保障大陸船員安全和合法權益。

據日本共同社今13日上午報導，日本水產廳九州漁業調整事務所13日宣布以涉嫌在長崎縣近海的專屬經濟區（EEZ）不服從停船命令駕船逃逸、違反《漁業主權法》為由扣押了有11名船員的中國漁船，並當場逮捕47歲的中國船長。逮捕日期為12日。這是日本水產廳今年首次扣押外國漁船，上次扣押中國漁船是在2022年。　

大陸外交部發言人林劍13日下午主持例行記者會，期間彭博社記者提問，日本方面表示，他們扣押了一艘大陸漁船並逮捕了其船長，原因是該船在進入日本專屬經濟區後試圖逃避檢查。

就此，林劍表示，大陸政府一貫要求大陸的漁民依法依規作業，同時堅決維護大陸漁民的合法權益。希望日方嚴格遵守「中日漁業協定」，公正執法，保障大陸船員安全和合法權益。

日本 外交部 漁民

相關新聞

香港長和警告馬士基：如擅自接管巴拿馬兩碼頭將引發法律行動

據彭博社等外媒報導，香港長江和記實業週四發表聲明警告馬士基集團稱，馬士基或其旗下子公司APM Terminals（埃彼穆...

中共統戰部長晤班禪：積極參與中華民族共同體建設

藏曆新年（2月18日）將至，中共政治局委員兼統戰部長李干杰12日在北京會見了十一世班禪額爾德尼，希望他始終在思想上政治上...

美西半球事務局稱錢凱港的代價是秘魯主權 陸使館：反對干涉他國主權

根據中國駐秘魯使館微信公眾號2月13日消息，大陸駐秘魯使館發言人發表聲明表示，美國國務院西半球事務局公然造謠黑錢凱港，妄...

中共福建省委書記視察小三通碼頭 喊「攜手推動兩岸合作交流」

新年將至，大陸官員頻頻外出視察，台海對岸的中共福建省委書記周祖翼，昨日視察廈門五通客運碼頭時，表示建設兩岸融合發展示範區...

亞投行行長鄒加怡就任後首次出訪 鞏固中亞意味濃

美國總統川普去年11月與中亞五國元首在美舉行峰會，宣布近350億美元的投資，向世人昭告高度重視中亞的地緣政治效益，而大陸...

