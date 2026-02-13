快訊

亞投行行長鄒加怡就任後首次出訪 鞏固中亞意味濃

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
亞投行與哈薩克政府近日簽訂一項協議。（圖／取自亞投行官網）
美國總統川普去年11月與中亞五國元首在美舉行峰會，宣布近350億美元的投資，向世人昭告高度重視中亞的地緣政治效益，而大陸新任不久的亞投行行長鄒加怡，則趕在過年前，到訪中亞地區，意圖強化亞投行在當地的投融資聯繫，鞏固的意味相當濃厚。

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，英文簡稱AIIB）總部位於大陸北京市朝陽區。鄒加怡1月16日正式就任亞投行行長兼董事會主席，接替卸任的金立群。當時鄒加怡表示，亞投行將深化區域合作，持續支持高質量、可持續基礎設施建設，拓展互聯互通，為成員創造更多發展機遇。

而作為大陸正部長級官員，鄒加怡近日悄然進行就任後首次出訪，地點就在中亞的幾個國家。據本報記者綜合各國通訊社消息，她已經到訪哈薩克、吉爾吉斯與烏茲別克，得到這幾國總統的會見。

其中，2月9日哈薩克總統托卡耶夫會見了鄒加怡，強調亞投行是哈薩克的重要戰略合作夥伴，該金融機構積極參與了哈薩克多項優先基礎設施和投資項目的實施。托卡耶夫對當天簽署的夥伴關係框架協議表示歡迎。目前，哈國正與亞投行共同實施9個項目，總金額超過26億美元。托卡耶夫與鄒加怡一致認為，雙方合作仍具巨大拓展潛力。未來幾年，哈薩克計畫實施規模宏大的基礎設施現代化改造計畫，亞投行已表示願積極參與相關戰略倡議。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫10日亦會見了鄒加怡，會議詳細討論了擴大烏茲別克與亞投行戰略夥伴關係的具體問題。目前及未來合作項目的總額已超過70億美元。鄒加怡表示願繼續全力支持烏茲別克正在實施的改革方案。

而吉爾吉斯總統扎帕羅夫也於2月12日接見了鄒加怡，雙方就聯合實施一系列大型項目的前景進行了討論，它們旨在推動吉國國家工業化進程、發展交通物流聯通、提升吉爾吉斯的過境潛力，同時支持農業和能源領域的優先倡議。鄒加怡確認，亞投行願繼續為已實施項目提供融資，支持符合吉爾吉斯優先方向的新倡議。會談中特別關注了卡姆巴爾阿塔水電站一期項目。亞投行行長指出，該項目對提升國家能源安全具有重要作用，表示銀行願研究參與融資的可能性。

此外，鄒加怡還表示，亞投行願研究支持「中吉烏鐵路」項目的可能性，期待吉方提出具體建議以便進一步推進相關工作。

亞投行官網12日披露與哈薩克政府簽署了一項夥伴關係框架協議（PFA），該協議為亞投行在該國為主權支持的項目提供融資提供了法律和運營框架。該合作框架協議是對雙方共同制定的2025至2029年60億美元多年滾動項目計劃 （MYRP）的補充，該計劃確定了交通連接、能源轉型和氣候適應能力方面的優先投資。

亞投行由大陸所倡建，於2016年在北京開始運營，目前已發展成為擁有111個成員的全球性機構，亞投行資本達1000億美元。

亞投行 吉爾吉斯 基礎設施

