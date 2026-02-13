快訊

中共統戰部長晤班禪：積極參與中華民族共同體建設

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共統戰部長12日會見班禪時，表示希望鑄牢中華民族共同體意識，積極參與中華民族共同體建設。（新華社）

藏曆新年（2月18日）將至，中共政治局委員兼統戰部長李干杰12日在北京會見了十一世班禪額爾德尼，希望他始終在思想上政治上行動上同以習近平為核心的中共黨中央保持高度一致。鑄牢中華民族共同體意識，積極參與中華民族共同體建設。

據新華社，李干杰向班禪和藏傳佛教界人士祝賀春節和藏曆新年，對班禪過去一年取得的成績給予肯定。

李干杰指出，希望他認真學習「習近平新時代中國特色社會主義思想」，「始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。鑄牢中華民族共同體意識，積極參與中華民族共同體建設。努力提高宗教造詣和綜合素質，為系統推進「宗教中國化」、引導藏傳佛教與社會主義社會相適應發揮積極作用。

班禪表示，將始終堅定擁護中國共產黨領導，始終堅決維護國家統一，為促進民族團結、宗教和順、西藏穩定發展進步作出更大貢獻。

值得注意的是，同一日中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧也出席「全國性宗教團體負責人迎春座談會」。王滬寧對做好2026年工作提出希望。他表示，要聚焦系統推進大陸「宗教中國化」、加強宗教事務治理法治化這一重要任務做好宗教工作，要加強思想政治引領，引導宗教界人士和信教群眾不斷增進「五個認同」、「更好團結在黨和政府周圍」。要積極主動推進「宗教中國化」，引導宗教同中華優秀傳統文化相融合、與社會主義社會相適應。要深入推進全面從嚴治教，依法治理宗教事務，提高自我教育、自我管理、自我約束水平。

去年達賴喇嘛公布轉世計畫，引起北京反彈，同年12月9日班禪坐床30周年大會在西藏日喀則扎什倫布寺舉辦，會前一日舉行了「藏傳佛教活佛轉世制度座談會」。班禪強調，藏傳佛教大活佛轉世遵循「國內尋訪、金瓶掣簽、中央政府批准」原則成為共識，活佛轉世必須堅持依法管理、遵循宗教儀軌、及「黨的領導」等。

近日中國西藏網釋出了官方學者在上述座談會中的談話，西藏社科院宗教研究所所長陰海燕認為，元朝以來「得不到中央政府的支持，教派在西藏地方就沒有影響力」，他表示，近年來國外頻頻炒作十四世達賴轉世，他們極力否定歷史形成的達賴喇嘛轉世制度，宣揚十四世達賴本人決定、宗教領袖決定等謬論，這既毫無歷史根據，又完全背離轉世的合法性，其根本目的就是通過炒作轉世問題圖謀圍堵、遏制、分化中國，服務「西藏獨立」。他強調「中央政府在達賴轉世上的權力不容否認」。

而就達賴喇嘛最近獲得葛萊美獎最佳有聲書獎項，大陸外交部發言人林劍不久前已表示，「中方堅決反對有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具，中方有關立場是一貫和明確的」。

今年1月29日，大陸全國民委主任工作會議在北京召開，具大陸國家民委，會議強調，做好2026年民族工作，要加快構建中華民族共同體理論體系，深化中華民族共有精神家園建設，促進各民族廣泛交往交流交融，推動各民族共同走向社會主義現代化，加強民族事務治理法治化建設，講好中華民族共同體故事。要堅持黨對民族工作的全面領導，更好統籌發展和安全。

中華民族 西藏

