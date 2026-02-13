快訊

美西半球事務局稱錢凱港的代價是秘魯主權 陸使館：反對干涉他國主權

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
秘魯錢凱港。 (路透)
根據中國駐秘魯使館微信公眾號2月13日消息，大陸駐秘魯使館發言人發表聲明表示，美國國務院西半球事務局公然造謠黑錢凱港，妄稱中國資金會侵蝕秘魯主權。對此，我們表示堅決反對和強烈不滿。

美國國務院西半球事務局12日在社交媒體X平台發文，聲稱「我們對最新的報導深感擔憂，報導說秘魯可能無力監管其最大的港口之一——錢凱港，該港口目前由一些唯利是圖的中國業主控制。」貼文稱，「我們支持秘魯對其領土內關鍵基礎設施的主權管轄權。」

貼文接著進一步稱，「這應該成為該地區乃至全世界的警示：廉價的中國資金是以犧牲主權為代價的。」

大陸駐秘魯大使館發言人表示，中秘兩國友好合作始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏。我們堅決反對干涉他國主權、安全和發展利益的言行。

秘魯 主權 發言人

