聽新聞
0:00 / 0:00
美西半球事務局稱錢凱港的代價是秘魯主權 陸使館：反對干涉他國主權
根據中國駐秘魯使館微信公眾號2月13日消息，大陸駐秘魯使館發言人發表聲明表示，美國國務院西半球事務局公然造謠黑錢凱港，妄稱中國資金會侵蝕秘魯主權。對此，我們表示堅決反對和強烈不滿。
美國國務院西半球事務局12日在社交媒體X平台發文，聲稱「我們對最新的報導深感擔憂，報導說秘魯可能無力監管其最大的港口之一——錢凱港，該港口目前由一些唯利是圖的中國業主控制。」貼文稱，「我們支持秘魯對其領土內關鍵基礎設施的主權管轄權。」
貼文接著進一步稱，「這應該成為該地區乃至全世界的警示：廉價的中國資金是以犧牲主權為代價的。」
大陸駐秘魯大使館發言人表示，中秘兩國友好合作始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏。我們堅決反對干涉他國主權、安全和發展利益的言行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。