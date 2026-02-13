聽新聞
彭博：台海若開戰 台灣經濟重創40%

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
解放軍發布影片截圖顯示，地面部隊向台灣南部外海實彈射擊。（路透） 張幼芳
解放軍發布影片截圖顯示，地面部隊向台灣南部外海實彈射擊。（路透） 張幼芳

彭博經濟學家十二日發布報告，列出台海局勢未來五年的五種可能發展，最極端者為美中因此開戰，全球經濟第一年損失十點六兆美元，影響甚於新冠疫情與全球金融海嘯。

彭博經濟學家形容美中因台海開戰，對全球衝擊是「毀滅性的（seismic）」。台灣經濟可能損失百分之四十，中國大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）第一年將萎縮百分之十一，美國也會減少百分之六點六，鄰近的南韓和日本則預估將分別下滑百分之廿三和百分之十四點七。

彭博經濟學家指出，美國對中國大陸已不再保有決定性的軍力優勢，同時北京對達成統一漸失耐心、也更有能力強行解決問題，而台灣的民主制度如今也形塑出愈發鮮明的自我認同。

彭博經濟學家認為，可能衝突的導火線很多，若北京認為台灣將宣告獨立，或採其他確保台灣和中國永久分裂措施，大陸領導層將不計風險全面攻台。

彭博列出台海局勢發展五種情境，首先，儘管北京需要動員大量部隊以組建入侵船隊，但可能隱匿動員過程，或在假借名義進行。其次，首波攻勢可能針對台灣及周邊美軍，此舉將削弱美軍實力，但也可能引發反效果，將美國及其盟友捲入戰火。第三，即使精準打擊，對台灣半導體晶圓廠的波及恐怕在所難免。

第四，北京可能封鎖台灣以防止人員撤離或援軍抵達，導致台灣出口停滯、掐斷關鍵物資供應，並癱瘓台海航運。最後，雖然美國介入並非必然，若發生可能拉長戰事、導致衝突擴大；若無美國支持，台灣可能很快就被壓制。由於台灣缺乏戰略縱深，彈藥庫存有限，戰爭數月結束是合理推測。

但入侵並非北京唯一選項。彭博認為北京最可能用「灰色地帶」與「法律戰」對台施壓，這包括擴大對台灣周邊海空域及其通行物資的控制權。

彭博：台海若開戰 台灣經濟重創40%

彭博經濟學家十二日發布報告，列出台海局勢未來五年的五種可能發展，最極端者為美中因此開戰，全球經濟第一年損失十點六兆美元，影響甚於新冠疫情與全球金融海嘯。

南華早報：川普3月31日訪大陸 4月初川習會

香港南華早報十二日獨家報導，多名知情人士表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計四月初在北京會晤，屆時可望拍板將在南韓「川習會」談成的美中貿易休戰延長最長一年。

民眾黨質疑邱垂正「回溯追殺李貞秀」 陸委會發超長新聞稿駁斥

民眾黨立委李貞秀今日遭陸委會主委邱垂正質疑參選時資格有問題，該黨立法院黨團抨擊邱垂正「回溯追殺」，陸委會晚間以罕見的長篇...

萬華燒烤店貼出兩岸條例禁令爭議 陸委會：違法雇大陸人已移送地檢署

最近萬華一家韓式烤肉店張貼一則公告引起關注，店家說因應《兩岸關係條例》，為防止觸法，來往兩岸的中國人若無台灣身分證請勿進...

大陸要求我方開放航點讓市場決定 陸委會反籲：開放陸生讓市場決定

大陸方面日前公開喊話希望我方恢復兩岸空運直航航點，並提出「到底有沒有航班需求，應由市場決定，民進黨當局可以放開限制，一試...

動用兩岸條例介入李貞秀身分爭議？陸委會：不會直接解職

民眾黨立委李貞秀的任職身分爭議持續延燒，由於她是1990年代初期就來台的陸配，當時法律並未規定兩岸單一戶籍制度，而去年陸...

