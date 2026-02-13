彭博：台海若開戰 台灣經濟重創40%

彭博經濟學家十二日發布報告，列出台海局勢未來五年的五種可能發展，最極端者為美中因此開戰，全球經濟第一年損失十點六兆美元，影響甚於新冠疫情與全球金融海嘯。

彭博經濟學家形容美中因台海開戰，對全球衝擊是「毀滅性的（seismic）」。台灣經濟可能損失百分之四十，中國大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）第一年將萎縮百分之十一，美國也會減少百分之六點六，鄰近的南韓和日本則預估將分別下滑百分之廿三和百分之十四點七。

彭博經濟學家指出，美國對中國大陸已不再保有決定性的軍力優勢，同時北京對達成統一漸失耐心、也更有能力強行解決問題，而台灣的民主制度如今也形塑出愈發鮮明的自我認同。

彭博經濟學家認為，可能衝突的導火線很多，若北京認為台灣將宣告獨立，或採其他確保台灣和中國永久分裂措施，大陸領導層將不計風險全面攻台。

彭博列出台海局勢發展五種情境，首先，儘管北京需要動員大量部隊以組建入侵船隊，但可能隱匿動員過程，或在假借名義進行。其次，首波攻勢可能針對台灣及周邊美軍，此舉將削弱美軍實力，但也可能引發反效果，將美國及其盟友捲入戰火。第三，即使精準打擊，對台灣半導體晶圓廠的波及恐怕在所難免。

第四，北京可能封鎖台灣以防止人員撤離或援軍抵達，導致台灣出口停滯、掐斷關鍵物資供應，並癱瘓台海航運。最後，雖然美國介入並非必然，若發生可能拉長戰事、導致衝突擴大；若無美國支持，台灣可能很快就被壓制。由於台灣缺乏戰略縱深，彈藥庫存有限，戰爭數月結束是合理推測。

但入侵並非北京唯一選項。彭博認為北京最可能用「灰色地帶」與「法律戰」對台施壓，這包括擴大對台灣周邊海空域及其通行物資的控制權。