南華早報：川普3月31日訪大陸 4月初川習會

香港南華早報十二日獨家報導，多名知情人士表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計四月初在北京會晤，屆時可望拍板將在南韓「川習會」談成的美中貿易休戰延長最長一年。

在共和黨對十一月美國期中選舉選情憂慮升高之際，川普正力求交出具體成果。他上周與習近平通話近兩小時後表示，北京正考慮增加採購美國大豆。知情人士指出，將原本僅為期數月的非正式貿易休戰共識延長，被官員視為可行作法，有助讓這次川普訪中行程聚焦短期經濟成果，包括促成中國作出新的採購承諾。

雙方尚未正式敲定川普訪問日期，多名消息人士透露，預計將確認四月初這個時間窗口。知情人士表示，原先考慮的川普抵達日期為三月卅一日，並在四月第一周與習近平會晤，整趟訪問行程約為三天；不過，中方仍需考量四月五日清明節行程，因此具體時程仍在討論中。

知情人士表示，美方目前尚未邀請任何美國企業執行長隨行，因為秉持「美國優先」的川普政府，不願讓外界認為鼓勵美企赴中投資。

不過，川普自認是大師級談判高手，一名消息人士指出，未來可能宣布汽車與能源相關協議，而近期敲定的TikTok交易，正被視為其他產業協議的潛在範本。

川普上周在與習近平通話後表示，他「非常期待」訪問中國。但有知情人士指出，北京警告近期美國對台軍售可能危及雙邊關係的進展。

另有消息人士指出，川普政府在美中元首四月會晤前，已擱置多項針對北京的重要科技安全措施。根據路透報導，四位不具名人士透露，美國暫緩實施包括禁止中國網通大廠TP-Link製造的路由器在美國國內銷售、限制中國聯通及中國移動在美國的網路業務，以及另一項禁止中國電動卡車和巴士在美國銷售措施。