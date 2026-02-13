聽新聞
南華早報：川普3月31日訪大陸 4月初川習會

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
香港南華早報報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計4月初在北京會晤。圖為川普（左）2017年訪問北京。（路透）
香港南華早報十二日獨家報導，多名知情人士表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計四月初在北京會晤，屆時可望拍板將在南韓「川習會」談成的美中貿易休戰延長最長一年。

在共和黨對十一月美國期中選舉選情憂慮升高之際，川普正力求交出具體成果。他上周與習近平通話近兩小時後表示，北京正考慮增加採購美國大豆。知情人士指出，將原本僅為期數月的非正式貿易休戰共識延長，被官員視為可行作法，有助讓這次川普訪中行程聚焦短期經濟成果，包括促成中國作出新的採購承諾。

雙方尚未正式敲定川普訪問日期，多名消息人士透露，預計將確認四月初這個時間窗口。知情人士表示，原先考慮的川普抵達日期為三月卅一日，並在四月第一周與習近平會晤，整趟訪問行程約為三天；不過，中方仍需考量四月五日清明節行程，因此具體時程仍在討論中。

知情人士表示，美方目前尚未邀請任何美國企業執行長隨行，因為秉持「美國優先」的川普政府，不願讓外界認為鼓勵美企赴中投資。

不過，川普自認是大師級談判高手，一名消息人士指出，未來可能宣布汽車與能源相關協議，而近期敲定的TikTok交易，正被視為其他產業協議的潛在範本。

川普上周在與習近平通話後表示，他「非常期待」訪問中國。但有知情人士指出，北京警告近期美國對台軍售可能危及雙邊關係的進展。

另有消息人士指出，川普政府在美中元首四月會晤前，已擱置多項針對北京的重要科技安全措施。根據路透報導，四位不具名人士透露，美國暫緩實施包括禁止中國網通大廠TP-Link製造的路由器在美國國內銷售、限制中國聯通及中國移動在美國的網路業務，以及另一項禁止中國電動卡車和巴士在美國銷售措施。

關稅 川普 川習會 習近平 美中 訪中 軍售 對台 美企 TikTok

彭博：台海若開戰 台灣經濟重創40%

彭博經濟學家十二日發布報告，列出台海局勢未來五年的五種可能發展，最極端者為美中因此開戰，全球經濟第一年損失十點六兆美元，影響甚於新冠疫情與全球金融海嘯。

南華早報：川普3月31日訪大陸 4月初川習會

香港南華早報十二日獨家報導，多名知情人士表示，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計四月初在北京會晤，屆時可望拍板將在南韓「川習會」談成的美中貿易休戰延長最長一年。

民眾黨質疑邱垂正「回溯追殺李貞秀」 陸委會發超長新聞稿駁斥

民眾黨立委李貞秀今日遭陸委會主委邱垂正質疑參選時資格有問題，該黨立法院黨團抨擊邱垂正「回溯追殺」，陸委會晚間以罕見的長篇...

萬華燒烤店貼出兩岸條例禁令爭議 陸委會：違法雇大陸人已移送地檢署

最近萬華一家韓式烤肉店張貼一則公告引起關注，店家說因應《兩岸關係條例》，為防止觸法，來往兩岸的中國人若無台灣身分證請勿進...

大陸要求我方開放航點讓市場決定 陸委會反籲：開放陸生讓市場決定

大陸方面日前公開喊話希望我方恢復兩岸空運直航航點，並提出「到底有沒有航班需求，應由市場決定，民進黨當局可以放開限制，一試...

動用兩岸條例介入李貞秀身分爭議？陸委會：不會直接解職

民眾黨立委李貞秀的任職身分爭議持續延燒，由於她是1990年代初期就來台的陸配，當時法律並未規定兩岸單一戶籍制度，而去年陸...

