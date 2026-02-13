慰問共軍駐京部隊 張升民：保持部隊安全穩定

快訊

中央社／ 台北12日電

春節前夕，中共中央軍委副主席張升民赴北京衛戍區等駐京部隊看望慰問共軍官兵，強調貫徹軍委主席負責制，要求加強練兵備戰，做好應對各種突發情況準備，保持部隊高度集中統一和安全穩定。

據中國官媒新華社，張升民11日到駐京部隊看望慰問共軍官兵，代表中共中央軍委主席習近平和中央軍委向部隊官兵致以問候和新春祝福。

他強調，要堅持不懈以習近平強軍思想建連育人，將政治建軍貫徹到部隊建設各領域全過程，引導官兵深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，錨定實現共軍建軍一百年奮鬥目標攻堅奮進，完成中共和人民賦予的各項任務。

報導說，張升民赴軍事航天部隊下的工程技術大隊以及北京衛戍區的一個警衛團，到訪基層班排、訓練場、文化活動中心等，察看部隊戰備訓練情況和生活條件，與官兵交談。

北京衛戍區是共軍陸軍正軍級單位，受中共中央軍委直接指揮，主要負責在和平時期防衛首都安全，戰爭時掩護中央機關轉移或撤離、防禦外敵、反恐及鎮暴等。

據報導，張升民勉勵共軍官兵「堅定聽黨話、跟黨走」，練就一身過硬本領，忠實履行擔負職能使命，要求各級加強戰備值班，安排好節日文化生活，讓官兵過一個歡樂、祥和、安全的新春佳節。

張升民還指出，要強化政治引領，持續深化政治整訓，「打牢聽黨指揮、獻身強軍事業的思想政治根基」；要加強練兵備戰，把打仗基本功練扎實，把手中武器裝備運用好，爭當操作能手和打贏精兵，做好應對各種突發情況準備；要堅持依法治軍、從嚴治軍，按綱要抓建、按條令運轉，充分發揮黨組織作用，持續純正基層風氣，保持部隊高度集中統一和安全穩定。

在此之前，習近平10日在北京八一大樓以視訊方式慰問共軍部隊，並致以新春祝福。他說，「過去的一年很不尋常、很不平凡」，軍隊深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造。

中國國防部1月宣布，中共中央軍委副主席張又俠和軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究，決定對兩人立案審查調查。本屆中共中央軍委中，只剩最高領導人習近平與去年被增補為中央軍委副主席的張升民在任。

