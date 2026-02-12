墨西哥加徵關稅後 中墨經貿官員北京會晤

快訊

中央社／ 台北12日電

墨西哥去年12月宣布對中國進口商品加徵高額關稅後，中國與墨西哥經貿官員近日在北京首次進行面對面會晤。

綜合路透社、陸媒中國基金報的消息，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼9日在北京會見墨西哥經濟部副部長列爾雷納斯（Vidal Llerenas），雙方針對中墨雙邊經貿關係等議題進行深入交流。

墨西哥去年12月宣布對中國和其他未與墨西哥簽訂自貿協定的國家加徵高達35%的關稅。路透社引述分析稱，此舉是為了安撫向中國商品加徵高額關稅的美國總統川普（Donald Trump）。

墨西哥這次關稅調整涉及數千種商品，包括汽車、汽車零部件、紡織品、衣服、塑膠和鋼鐵等。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）稱上述關稅是為提升當地產量，應對貿易不平衡問題。中國是墨西哥第二大貿易夥伴，墨西哥上述措施預計將對中國構成最大影響。

中國商務部當時警告墨西哥加徵關稅前要「慎重考慮」，並稱將採取相應措施維護合法權益和利益，但至今未公布任何反制措施。

中墨經貿會談正值美墨加準備審核7月1日到期的自貿協定之際。

