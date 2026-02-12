民眾黨質疑邱垂正「回溯追殺李貞秀」 陸委會發超長新聞稿駁斥

民眾黨立委李貞秀今日遭陸委會主委邱垂正質疑參選時資格有問題，該黨立法院黨團抨擊邱垂正「回溯追殺」，陸委會晚間以罕見的長篇新聞稿回擊，稱該黨團錯誤理解兩岸條例，並不當指責邱垂正，陸委會強調「無法配合民眾黨的訴求」。

民眾黨回應邱垂正的言論時，批評這形同「回溯追殺」，並質問邱垂正，我國去年有1萬1868名陸配補繳證明，其中多數在台設籍早已多年，此話是否認為他們過去投票、參政、任軍公職都是非法？並批評邱法學觀混亂、不當曲解中華民國法律，已不適格擔任陸委會主委，且將30萬以上陸配當作政治籌碼，「好意思誇口對新住民一視同仁？」

就這些質疑，陸委會12日晚間發布將近1,500字的長篇新聞稿回擊，陸委會表示，大陸人士不能參加台灣的選舉，要在台定居設籍滿10年，才能登記參選；在台定居設籍後，會有一段身分轉換期間，原則3個月，必須要在這段期間註銷中國大陸戶籍並且將相關證明繳回移民署。如果沒有完成，政府會撤銷定居許可，當事人是自始沒有取得台灣身分。

陸委會指出，如果中國大陸人士在台定居設籍後，沒有繳回相關註銷中國大陸戶籍證明，且仍保有中國大陸戶籍，自然無法起算兩岸條例第21條所定設籍滿10年的期間。依目前書面資料顯示，「李貞秀女士」確實僅於去年3月提出註銷中國大陸戶籍證明給移民署，之前並未向主管機關提出任何證明，因此在2023年底被提名為民眾黨不分區立委時，「不符兩岸條例參選資格的規定」。

兩岸單一戶籍制度是2004年修法確立，並有落日條款，陸委會指責「因為他們未在法定時限內遵守法律規定」，這些年來持續發生遭人檢舉且被主管機關註銷台灣身分的案件，內政部才會在去年發動專案補繳計畫。

陸委會表示，「如果依民眾黨意見，只用設籍日期認定在台設籍起始點，卻忽視當事人客觀上仍保有中國大陸戶籍，已明顯違反法律規定，政府基於依法行政，無法配合民眾黨的訴求」。

陸委會並強調，在以往雙重國籍的案例中，法院判決已經明示，主管機關撤銷或解除其職務前，因當事人仍具有公職身分，則其所為執行議員職務之公法行為，固屬有效，至於民眾黨團稱過去每次投票之參政等行為都是非法部分，如果參考前述法院見解的精神，陸配在補繳註銷中國大陸戶籍證明之前，已經參與投票，因為該等行為已經無法切割，應認定有效方為妥適。

陸委會澄清，「政府從來沒有把30萬陸籍新住民的公民權當成政治籌碼」，呼籲政黨應在依法行政的基礎上，回歸理性政策對話。