快訊

開心過好年！威力彩30連槓終結 13.55億獎落這兩縣市

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨質疑邱垂正「回溯追殺李貞秀」 陸委會發超長新聞稿駁斥

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
對於李貞秀案，陸委會12日針對民眾黨團的指控，發布長篇新聞稿回擊，強調「無法配合民眾黨的訴求」。本報系資料照
對於李貞秀案，陸委會12日針對民眾黨團的指控，發布長篇新聞稿回擊，強調「無法配合民眾黨的訴求」。本報系資料照

民眾黨立委李貞秀今日遭陸委會主委邱垂正質疑參選時資格有問題，該黨立法院黨團抨擊邱垂正「回溯追殺」，陸委會晚間以罕見的長篇新聞稿回擊，稱該黨團錯誤理解兩岸條例，並不當指責邱垂正，陸委會強調「無法配合民眾黨的訴求」。

民眾黨回應邱垂正的言論時，批評這形同「回溯追殺」，並質問邱垂正，我國去年有1萬1868名陸配補繳證明，其中多數在台設籍早已多年，此話是否認為他們過去投票、參政、任軍公職都是非法？並批評邱法學觀混亂、不當曲解中華民國法律，已不適格擔任陸委會主委，且將30萬以上陸配當作政治籌碼，「好意思誇口對新住民一視同仁？」

就這些質疑，陸委會12日晚間發布將近1,500字的長篇新聞稿回擊，陸委會表示，大陸人士不能參加台灣的選舉，要在台定居設籍滿10年，才能登記參選；在台定居設籍後，會有一段身分轉換期間，原則3個月，必須要在這段期間註銷中國大陸戶籍並且將相關證明繳回移民署。如果沒有完成，政府會撤銷定居許可，當事人是自始沒有取得台灣身分。

陸委會指出，如果中國大陸人士在台定居設籍後，沒有繳回相關註銷中國大陸戶籍證明，且仍保有中國大陸戶籍，自然無法起算兩岸條例第21條所定設籍滿10年的期間。依目前書面資料顯示，「李貞秀女士」確實僅於去年3月提出註銷中國大陸戶籍證明給移民署，之前並未向主管機關提出任何證明，因此在2023年底被提名為民眾黨不分區立委時，「不符兩岸條例參選資格的規定」。

兩岸單一戶籍制度是2004年修法確立，並有落日條款，陸委會指責「因為他們未在法定時限內遵守法律規定」，這些年來持續發生遭人檢舉且被主管機關註銷台灣身分的案件，內政部才會在去年發動專案補繳計畫。

陸委會表示，「如果依民眾黨意見，只用設籍日期認定在台設籍起始點，卻忽視當事人客觀上仍保有中國大陸戶籍，已明顯違反法律規定，政府基於依法行政，無法配合民眾黨的訴求」。

陸委會並強調，在以往雙重國籍的案例中，法院判決已經明示，主管機關撤銷或解除其職務前，因當事人仍具有公職身分，則其所為執行議員職務之公法行為，固屬有效，至於民眾黨團稱過去每次投票之參政等行為都是非法部分，如果參考前述法院見解的精神，陸配在補繳註銷中國大陸戶籍證明之前，已經參與投票，因為該等行為已經無法切割，應認定有效方為妥適。

陸委會澄清，「政府從來沒有把30萬陸籍新住民的公民權當成政治籌碼」，呼籲政黨應在依法行政的基礎上，回歸理性政策對話。

陸委會 戶籍 邱垂正 李貞秀

延伸閱讀

陸委會提醒安全風險 1月赴陸有狀況案例增20人

民眾黨團：李貞秀參選資格被不當曲解 邱垂正不適格

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

鄭麗文欲登陸談和平 邱垂正：忘了國共合作每次都是共產黨贏國民黨輸

相關新聞

萬華燒烤店貼出兩岸條例禁令爭議 陸委會：違法雇大陸人已移送地檢署

最近萬華一家韓式烤肉店張貼一則公告引起關注，店家說因應《兩岸關係條例》，為防止觸法，來往兩岸的中國人若無台灣身分證請勿進...

賴總統接受法新社專訪示警大陸威脅 陸外交部批「戰爭煽動者」

賴清德總統在法新社12日刊登的專訪中重申ROC與PRC互不隸屬，指如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會...

內蒙古前主席王莉霞被開除黨籍、公職 遭控「對中央決策陽奉陰違」

中共中央紀委國家監委12日通報，內蒙古自治區政府前主席王莉霞嚴重違紀違法被雙開（開除黨籍和公職），通報指她嚴重背離「兩個...

外交僵局未解…大陸春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

受中日外交僵局未解影響，央視12日引用民航資訊平台「航旅縱橫」消息指，在大陸春運第一周，大陸境內往返日本的旅客量比去年春...

民眾黨質疑邱垂正「回溯追殺李貞秀」 陸委會發超長新聞稿駁斥

民眾黨立委李貞秀今日遭陸委會主委邱垂正質疑參選時資格有問題，該黨立法院黨團抨擊邱垂正「回溯追殺」，陸委會晚間以罕見的長篇...

大陸要求我方開放航點讓市場決定 陸委會反籲：開放陸生讓市場決定

大陸方面日前公開喊話希望我方恢復兩岸空運直航航點，並提出「到底有沒有航班需求，應由市場決定，民進黨當局可以放開限制，一試...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。