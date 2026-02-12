港人聚會談潑漆與黎智英案 邱垂正：共護台灣民主自由

日前曾發生一起在台港人被從香港來的港人潑漆事件，以及壹傳媒的創辦人黎智英被香港判重刑，陸委會主委邱垂正12日與在台港人聚會時，喊話共同守護台灣的民主自由，並表示絕不容許任何配合中共對台威脅滲透、危害社會秩序的破壞行為。

春節將至，陸委會及台港經濟文化合作策進會今（12）日在港人開設的「十月茶餐廳」舉辦新春團聚，邱垂正與30餘位在台港人一起圍桌，強調將持續協助移台港人安居樂業，貢獻所長，共同守護台灣的民主自由。

根據陸委會新聞稿，邱表示，從2019年以來，已有超過6萬名港澳人士取得在台居留許可，並有逾1萬2,000人取得定居許可。關懷與服務在台港人是政府的重要政策，將持續辦理居留定居、文化康體、公益、生活適應等多元活動，提供各項諮詢與輔導服務，並結合地方政府及社群資源，協助港人在台安身立命。

針對上週在台港人赴湯經營的拳館遭到不法之徒潑漆的事件，邱垂正強調，台灣是個法治社會，絕不容許任何配合中共對台威脅滲透、危害社會秩序的破壞行為，針對這類違法行徑，政府相關機關已建立應對「跨境鎮壓」機制，並積極研處防範、嚴肅面對，以維護國人與在台民眾的安全。

而對於黎智英遭重判20年監禁事件，邱垂正強調，這不是香港的特殊案件或單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊，陸委會於第一時間已表達嚴正立場聲援，也提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活，並籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。