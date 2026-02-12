萬華燒烤店貼出兩岸條例禁令爭議 陸委會：違法雇大陸人已移送地檢署

最近萬華一家韓式烤肉店張貼一則公告引起關注，店家說因應《兩岸關係條例》，為防止觸法，來往兩岸的中國人若無台灣身分證請勿進入該店，而陸委會表示，新聞報導很多都是簡化，往往被查緝的對象說法也有過分簡化，細節是什麼可能要去移民署問。

不久前，上述店家以防止《兩岸關係條例》觸法，貼出公告明示來往兩岸的中國人，若無台灣身分證勿進店，據TVBS報導，店家受訪時說，先前有陸配員工，因孩子感冒急著回家，恰好大陸親友來訪好心幫忙收盤子，卻被拍照檢舉，移民署重罰店家30萬。

本報記者12日下午在陸委會記者會上詢問對此事的看法，陸委會副主委梁文傑說，新聞報導很多都是簡化，往往被查緝的對象說法也有過分簡化，「我們不知道實際細節是什麼，但知道有這件案子，是去年3月26日被查緝，因為聘僱越南籍失聯移工還有一位大陸人士非法工作，所以被查緝」。

陸委會隨後補充，根據該會了解，北市府目前對火鍋店非法雇用越南籍外勞裁罰15萬，而違法雇用中國大陸人是刑事處罰，主管機關已移送地檢署偵辦中，詳情請洽移民署了解。