大陸要求我方開放航點讓市場決定 陸委會反籲：開放陸生讓市場決定

大陸方面日前公開喊話希望我方恢復兩岸空運直航航點，並提出「到底有沒有航班需求，應由市場決定，民進黨當局可以放開限制，一試便知」，而陸委會12日表示，先前開放包機的航點都沒有航空公司申請，同時更說，如果能讓市場決定，希望對岸能開放陸生來台，讓市場決定。

兩岸直航現有的大陸航點為14座城市15個航點（上海有兩個機場）。根據我方交通部航港局的最新統計，2025年度兩岸直航航線的載客率為78.69%，總載客人次580萬485人次，大陸國台辦日前公布的統計也顯示，去年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，兩岸航線的平均客座率達到80%。

不過對於陸方喊話我方恢復更多直航航點，陸委會副主委梁文傑12日下午表示，2023年3月陸委會宣布，除了當時已經有5個航點之外，再開放另外10個定期航點：深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州這，現在有15個，以及13個包機航點包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

他強調，從2023年3月9日到今天，「這13個航點沒有任何1個航點提出要包機」。既有的15個航點裡，春節也沒有加班機的需求，至少這幾年來都是這樣。

梁文傑說，2025年15個航點平均載客率是78%，每週平均航班有307班，而航權數有420班，即最高可以飛到420班，但是現在只飛了307班，如果有固定的客源或是團體客，像過去那樣，大家可以心裡有個底的話，「就不會只有307班」。但是要團客的確定性，他重申希望小兩會先來談，「但是對方到現在還是不願意談，一直要我們開航線，所以就落入一個狗咬尾巴的圈套」。他還說「現在全台灣去歐洲也只有9個城市，去華沙、布達佩斯沒直航，要轉機，也沒有人在抱怨」。但他並未回應航權數下降未來會否擔心如何恢復的問題。

梁文傑表示，對岸說開放看看讓市場決定一試便知，「我倒是蠻希望說，如果可以讓市場決定，我希望對岸能夠開放陸生來台，讓市場決定」。2017年在台灣就讀的大陸學生將近一萬人，現在全部被卡住了，「為什麼不讓市場決定開放看看，來台灣要就讀的陸生有多少，這個是我們的期望」。

根據教育部統計，114學年度在學的大陸學位生，僅有一○八一人，換言之在考量畢業人數下，很快會跌破千人。本報記者詢問陸生學位生在台就讀人數很可能即將跌破千人，對於是否會會考慮與教育部一起研議，推動大陸境內外的學生來台修讀學位，梁文傑重申「非常歡迎大陸學生來台灣就讀」，而就推動一些境內外的陸生來台讀書，「我想我們會去研議，研究看看」。