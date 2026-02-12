動用兩岸條例介入李貞秀身分爭議？陸委會：不會直接解職

民眾黨立委李貞秀的任職身分爭議持續延燒，由於她是1990年代初期就來台的陸配，當時法律並未規定兩岸單一戶籍制度，而去年陸配除籍案後，李貞秀返回大陸辦理除籍，不過陸委會主委邱垂正指出，她的取得台灣身分時間有疑慮，引發震撼。而陸委會下午表示，對李貞秀跟其他陸配處理方式一樣，這與《兩岸條例》無關，也不會直接解職。

對於李貞秀日前透露自己去年已去大陸辦理除籍，邱垂正12日上午在廣播節目上表示，「按《兩岸條例》第廿一條規定，她可能才入籍一年而已，沒有十年」，李貞秀的立委參選資格可能「也有問題」，由於她的參選資格恐怕「有重大爭議」，陸委會將會同相關機關進一步釐清。

邱垂正相關說法引起震撼，是因為暗示賴政府除了《國籍法》外，還可能動用《兩岸條例》進行介入。

陸委會副主委梁文傑12日下午在記者會上，進一步說明李貞秀的任職身分爭議。他指出，此案是這麼多年來第一次遇到，所以法律解釋上還有些待釐清問題，第一是大陸人不能在台參選，第二必須在台定居十年才能參選，第三定居後三個月內要繳回移民署才算完成身分轉換程序。「若沒完成就會撤銷，等於當事人從頭就沒取得台灣身分」。

梁文傑也表示，《兩岸條例》2004年修正以後累積很多案例，給定居身分後沒有回去註銷，也沒有拿回給移民署，所以去年幾乎用了一整年時間清理這些舊案，「李貞秀女士也是在這批舊案裡面」。民眾黨讓李貞秀登記為不分區候選人時候，「她確實有雙重戶籍」，這是極為特殊案例，凸顯現行機制（選務機關審查）有漏洞，陸委會過年後將召集相關機關建立跨機關合作機制，未來選務機關審查相關資格時，必須考慮到會有這類案例，並和陸委會、移民署會商、釐清。

他隨後強調，這個事件「最主要還是《國籍法》規定」，《兩岸條例》只規定入籍十年後有參選權。照李貞秀說法她有回去辦，但對方不受理，梁文傑重申自己「肯定李貞秀做法」，至少知道要尊重《國籍法》，現在是對方不受理，剝奪李在台灣擔任立委權利。

梁文傑也說，「因為把立委解職權利是在立法院，這是我們行政機關無法做到，我們能做到是保護李貞秀」，他以「匹夫無罪，懷璧其罪」形容李貞秀可能會因為知悉國家機密而被大陸施壓、左右為難。

本報記者詢問，梁文傑都以「女士」稱呼李貞秀，而去年陸委會曾表示，只要有誠意配合除籍證明補繳，都不會撤銷戶籍，現在行政院發言人李慧芝在院會後已經表明，內政部要求李貞秀提出放棄大陸國籍證明期限為2月13日，若明天李貞秀仍然沒有提供內政部要求的證明，之後陸委會是不是會考慮用《兩岸條例》來處理李的身分？

梁文傑說，李貞秀在台灣的身分，在我們看來是跟其他有類似問題的陸配一樣，去年整年大概有1.2萬人有這樣狀況，「所以我們不會特別對她有不一樣的待遇」，「這跟我們《兩岸關係條例》沒有什麼關係」。至於申請（放棄大陸國籍）算不算符合法律程式的申請，這由內政部認定。

有媒體接著提問，若她違法是否《兩岸條例》有規定要求李貞秀解職？梁文傑說，「我們會做出解釋」，如果取得台灣身分「有些必要條件沒有成就的時候」，在民法跟公法上的權利是「什麼時候開始起算」。但他強調，「不會去直接說解職或不解職的問題，而是針對比較普遍的一般性權利」。比如陸配取得身分證後三個月要取消大陸戶籍，但十年來沒有做，她十年來權利義務要怎麼處理的問題。

而年後開會討論李貞秀參選資格或者未來相關狀況？梁文傑說，主要是要討論選務機關在審查參選人資格時，特別是針對取得台灣籍的大陸人士要參選時，過去只審查有沒有拿到身份證十年，但現在既然有新情況，「就要討論未來審查程序要怎麼進行」。

此外，對於設籍時間的爭議，到底是陸委會官員說的繳交喪失原籍證明開始，還是目前以設籍登記為主？年限起算點是否會溯及先前被追繳證明的陸配？梁文傑重申，陸委會的原則前提是，如果身分轉換過程從頭到尾沒有完成的話，那當初發給你的這張身分證，「等於是你自始就沒有取得台灣身分，因為法律效果沒有成就」，他並以結婚沒有登記只有請客為例稱，這法律上沒有效力。但他也說，法院具體審判過程也未必照這原則進行，「所以這部分我們會再做出研究跟結論，會找相關專家學者，就這部分的實質效力是什麼，再做認定」。