快訊

新北少年割頸案定讞…死者父氣喊要說出一切 點名法官：誰敢帶回去教？

百萬不夠看！鴻海創辦人郭台銘加碼 運動會抽十名1000萬元獎金

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

李嘉誠蟬聯香港首富

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
李嘉誠蟬聯香港首富。圖為2016年3月，李嘉誠在其長江和記實業年度業績報告會上。（新華社資料照）
李嘉誠蟬聯香港首富。圖為2016年3月，李嘉誠在其長江和記實業年度業績報告會上。（新華社資料照）

巴拿馬運河事件，沒有影響到香港長和系創辦人李嘉誠財富地位，他以451億美元的身家，再度蟬聯香港首富。

福布斯公布今年度香港50大富豪榜，在今年的香港富豪排行榜中，第二位為恒基地產創辦人李兆基之子李家傑、李家誠及其家族，身家為349億美元，即約2722.2億港元；排第三位的是新世界發展主席鄭家純家族，身家有261億美元即約2035億港元。

今年香港富豪排行榜，一個特點是近期受到不同事件或遭遇財困的富豪，在排行榜中都能穩位地位，除李嘉誠受巴拿馬運河碼頭事件困擾，在富豪榜中排第三的新世界鄭家純家族，排第七的華置創辦人劉鑾雄，去年以來都傳出財務問題，但最後都沒影響到其身家。

另一特點，是香港富豪傳統排行榜中，多名富豪已故，現由其子女打理巨額身家。其中最典型是排第二位的去年離世的恒地創辦人李兆基，現在富豪榜上是其兩位兒子；富豪榜排第四位的李錦記集團，香港「蠔油大王」李錦記集團主席李文達早在二０二一年逝世，其五名子女現擁176億美元身家。

福布斯稱，去年一系列IPO上市加上房地產行業緩慢復甦，使香港成為亞洲表現最佳股市之一，恒生指數較上次財富統計以來上升了近30%，因此，福布斯香港50富豪榜總淨資產由去年的3010億美元，增加到創紀錄的3660億美元。

香港 巴拿馬運河 財富

延伸閱讀

香港廉潔度全球排名12 亞洲第二

黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

身家破26兆 馬斯克深夜發文嘆「錢買不到幸福」：太有道理了

陸報復巴拿馬 為長和討公道

相關新聞

賴總統接受法新社專訪示警大陸威脅 陸外交部批「戰爭煽動者」

賴清德總統在法新社12日刊登的專訪中重申ROC與PRC互不隸屬，指如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會...

內蒙古前主席王莉霞被開除黨籍、公職 遭控「對中央決策陽奉陰違」

中共中央紀委國家監委12日通報，內蒙古自治區政府前主席王莉霞嚴重違紀違法被雙開（開除黨籍和公職），通報指她嚴重背離「兩個...

外交僵局未解…大陸春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

受中日外交僵局未解影響，央視12日引用民航資訊平台「航旅縱橫」消息指，在大陸春運第一周，大陸境內往返日本的旅客量比去年春...

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

美國總統川普據報將於4月初訪問北京，並與大陸國家主席習近平會晤。大陸外交部發言人林劍12日下午表示，元首外交對中美關係發...

港府罰款「蘋果日報」3公司各38萬美元 擬剔除公司登記

繼香港高等法院原訟法庭裁定「蘋果日報」相關3間公司危害國家安全罪行罪名成立及作出判刑後，保安局分別向該3間公司發出書面通...

黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

香港傳媒大亨、78歲的壹傳媒創辦人黎智英2月9日遭香港高等法院依港版《國安法》「勾結境外勢力危害國家」等罪行為由，宣判2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。