川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2025年10月30日，美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。美聯社
2025年10月30日，美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。美聯社

美國總統川普據報將於4月初訪問北京，並與大陸國家主席習近平會晤。大陸外交部發言人林劍12日下午表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，雙方就此保持著溝通。

有關川普訪陸安排，林劍12日在例行記者會上應詢表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。不久前的兩國元首通話中，川普再次表達了4月訪問大陸的願望，習近平重申了對川普訪陸的邀請，雙方就此保持著溝通。

林劍表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立峰的下一輪高層會晤作準備，這也被視作為川普4月訪陸鋪路。

對於美國財政部官員訪陸細節，大陸商務部發言人何亞東12日在例行記者會上表示，中美經貿團隊通過經貿磋商機制「在各層級保持密切溝通」，就落實兩國元首釜山會晤共識和吉隆坡經貿磋商成果、解決彼此經貿領域關切及時交換意見。

何亞東說，中方願與美方一道，按照兩國元首會晤和歷次通話達成的共識，秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

政治新聞網站POLITICO日前引述3名知情人士報導，川普預計4月第1周出訪北京；港媒南華早報12日獨家報導，川普預計將於4月初訪陸，初步考慮的抵達日期為3月31日，這將促成「川習會」在4月的第1周舉行，行程預計為期3天左右；川普與習近平可望在北京峰會時，將去年釜山達成的貿易休兵再延長最多1年。

中美關係 川普 貝森特 何立峰

