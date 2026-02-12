賴總統接受法新社專訪示警大陸威脅 陸外交部批「戰爭煽動者」

賴清德總統在法新社12日刊登的專訪中重申ROC與PRC互不隸屬，指如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，並提到台灣必須要有嚇阻中國侵略的能力。大陸外交部12日對此回應，批評賴清德的說法暴露其頑固台獨分子的本質，證明他是和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者，並稱倚外謀獨、以武拒統注定失敗。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部發言人林劍12日下午在例行記者會上，就賴清德在法新社專訪時的表述，做出回應。

林劍表示，賴清德的有關言論再次暴露其頑固台獨分子的本質，充分證明賴清德是「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」，充分說明台獨是台海和平穩定的禍根亂源。

林劍宣稱，無論賴清德說什麼做什麼，「都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢」。他並強調，倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹，注定失敗。

法新社12日刊登賴清德專訪內容。就兩岸關係，賴清德重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。

賴清德說，如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序；一旦台灣被併吞，下一個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。

對於2027年大陸是否具備攻台能力，賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。重要的是，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機。