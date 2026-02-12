快訊

新北少年割頸案定讞…死者父氣喊要說出一切 點名法官：誰敢帶回去教？

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統接受法新社專訪示警大陸威脅 陸外交部批「戰爭煽動者」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
賴清德總統日前接受法新社專訪，相關內容12日刊登。圖／總統府提供
賴清德總統日前接受法新社專訪，相關內容12日刊登。圖／總統府提供

賴清德總統在法新社12日刊登的專訪中重申ROC與PRC互不隸屬，指如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，並提到台灣必須要有嚇阻中國侵略的能力。大陸外交部12日對此回應，批評賴清德的說法暴露其頑固台獨分子的本質，證明他是和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者，並稱倚外謀獨、以武拒統注定失敗。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部發言人林劍12日下午在例行記者會上，就賴清德在法新社專訪時的表述，做出回應。

林劍表示，賴清德的有關言論再次暴露其頑固台獨分子的本質，充分證明賴清德是「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」，充分說明台獨是台海和平穩定的禍根亂源。

林劍宣稱，無論賴清德說什麼做什麼，「都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢」。他並強調，倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹，注定失敗。

法新社12日刊登賴清德專訪內容。就兩岸關係，賴清德重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有權力併吞台灣。

賴清德說，如果台灣被中國併吞了，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序；一旦台灣被併吞，下一個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。

對於2027年大陸是否具備攻台能力，賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。重要的是，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機。

賴清德 外交部 台獨

延伸閱讀

立院衝突案偵結遭起訴 謝龍介喊話賴清德不要凡事對立

爆粗口飆罵賴總統今被起訴 林國成致歉：盼為政者傾聽民意

立院全武行10立委被起訴 謝龍介：能動口沒有人會動手

影／青年百億海外圓夢基金 蕭美琴：已有1400多青年受惠

相關新聞

賴總統接受法新社專訪示警大陸威脅 陸外交部批「戰爭煽動者」

賴清德總統在法新社12日刊登的專訪中重申ROC與PRC互不隸屬，指如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會...

內蒙古前主席王莉霞被開除黨籍、公職 遭控「對中央決策陽奉陰違」

中共中央紀委國家監委12日通報，內蒙古自治區政府前主席王莉霞嚴重違紀違法被雙開（開除黨籍和公職），通報指她嚴重背離「兩個...

外交僵局未解…大陸春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

受中日外交僵局未解影響，央視12日引用民航資訊平台「航旅縱橫」消息指，在大陸春運第一周，大陸境內往返日本的旅客量比去年春...

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

美國總統川普據報將於4月初訪問北京，並與大陸國家主席習近平會晤。大陸外交部發言人林劍12日下午表示，元首外交對中美關係發...

港府罰款「蘋果日報」3公司各38萬美元 擬剔除公司登記

繼香港高等法院原訟法庭裁定「蘋果日報」相關3間公司危害國家安全罪行罪名成立及作出判刑後，保安局分別向該3間公司發出書面通...

黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

香港傳媒大亨、78歲的壹傳媒創辦人黎智英2月9日遭香港高等法院依港版《國安法》「勾結境外勢力危害國家」等罪行為由，宣判2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。