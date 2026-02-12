內蒙古前主席王莉霞被開除黨籍、公職 遭控「對中央決策陽奉陰違」

中共中央紀委國家監委12日通報，內蒙古自治區政府前主席王莉霞嚴重違紀違法被雙開（開除黨籍和公職），通報指她嚴重背離「兩個維護」，對中共中央決策部署陽奉陰違、自行其是，違規插手司法活動、非法收受巨額財物和家風不正等。

現年61歲的王莉霞去年8月22日在任上被查落馬，她於2021年9月任內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席，也是中共歷史上第9位女性省級政府「一把手」。曾與她搭檔的內蒙古前黨委書記孫紹騁，上月29日也被通報涉嫌嚴重違紀違法，遭到紀律審查和監察調查。

中共中央紀委國家監委12日通報指，經查，王莉霞喪失理想信念，背棄初心使命，嚴重背離「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導），落實中共中央決策部署陽奉陰違、自行其是。

通報並指，王莉霞違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，違規借用管理和服務對象車輛，貪慕虛榮、追求享樂；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀利並收受財物。

通報又指，王莉霞廉潔底線失守，違規收受禮金，由他人支付應當由本人支付的費用；違規干預、插手司法活動；家風不正，對家屬失管失教；利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，王莉霞構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予王莉霞開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共二十大代表、內蒙古自治區第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。