外交僵局未解…大陸春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

受中日外交僵局未解影響，央視12日引用民航資訊平台「航旅縱橫」消息指，在大陸春運第一周，大陸境內往返日本的旅客量比去年春運同期下降約54%，大陸境內往返日本航班減少約49%，幾乎腰斬。

大陸今年春節假期為2月15日至23日，共9天；春運從2月2日持續至3月13日，為期40天。

報導指出，從航線看，上海—大阪、上海—名古屋、上海—東京、北京—大阪、南京—大阪等航線的航班量與去年相比減少最多。北京—名古屋、南通—大阪、北京—沖繩等航線取消全部航班。

另據陸媒「第一財經」報導，根據航班管家DAST的統計，春運第一周，有58條中日航線取消全部航班，比一月底時進一步增加；與去年春運第一周相比，中日航線減少了1,292班。

統計顯示，取消的中日航班集中在大陸各地飛往大阪。比如北京大興—關西去年同期原本有67班，現在已經一班不剩；寧波—關西和瀋陽—關西去年原本同期也分別有20班，現在也是全部取消。

大陸對日本首相高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」進行反制，多次以日本治安不靖為由提醒公民避免赴日。此前穩居大陸長假出境遊熱門目的地前十的日本，今年已跌出前十。

在過去的2個月中，大陸國內航空公司2次更新日本相關航線客票特殊處理的通知，赴日航線免費退改的期限，從涵蓋春節假期，延長到了涵蓋今年的「五一」和「十一」長假。

報導指出，大量被取消的中日航線運力，被轉移到其他國家，南韓和東南亞是最直接的選擇。根據東方航空消息，截至2月11日春運第10天，排名前五的國際及地區熱門目的地依次是南韓首爾、泰國曼谷、香港、新加坡、吉隆坡。