快訊

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

陸委會提醒安全風險 1月赴陸有狀況案例增20人

中央社／ 台北12日電

陸委會主委邱垂正今天在廣播節目受訪時提醒，建議赴陸必須審慎評估人身安全風險，今年1月涉及赴陸失聯、遭留置盤查、遭限制人身自由等案例計達20人。

邱垂正表示，赴陸風險提高，統計資料顯示，2024年赴陸失聯、遭留置盤查、遭限制人身自由等案例累計55人；去年累計221人，相較2024年增加4倍。今年1月再添20人，從2024年1月1日迄今，累計296人。

他說，在這296人中，赴陸失聯102人、遭留置盤查25人、遭限制人身自由169人，赴陸涉及人身安全風險案例不斷增加，這些數字僅呈現有備案者，不排除沒有通報、沒有備案的黑數更多，呼籲民眾赴陸一定要仔細評估赴陸風險。

他提到，目前還有11位一貫道信徒滯留在陸，尚未返回台灣。

邱垂正提醒，當一個地方對於爭取基本的民主、自由、人權都會被入罪時，等於因言獲罪安全風險很高，若要到這樣的地方去，當然要有安全方面評估，考量現有的陸港澳情勢，維持赴陸港澳旅遊警示為「橙色」燈號。

赴陸港澳旅遊警示分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）等4級燈號。

風險 邱垂正 陸委會

延伸閱讀

鄭麗文欲登陸談和平 邱垂正：忘了國共合作每次都是共產黨贏國民黨輸

【即時短評】李貞秀案 內政部強人所難 賴政府根本想否定陸配參政權？

鄭麗文規劃「鄭習會」 邱垂正：希望秉持對等尊嚴

李貞秀放棄陸籍遭拒 陸委會坦言：曾告知內政部「有放棄困難」

相關新聞

內蒙古前主席王莉霞被開除黨籍、公職 遭控「對中央決策陽奉陰違」

中共中央紀委國家監委12日通報，內蒙古自治區政府前主席王莉霞嚴重違紀違法被雙開（開除黨籍和公職），通報指她嚴重背離「兩個...

外交僵局未解…大陸春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

受中日外交僵局未解影響，央視12日引用民航資訊平台「航旅縱橫」消息指，在大陸春運第一周，大陸境內往返日本的旅客量比去年春...

被指貪慕虛榮！內蒙古政府主席王莉霞涉收受財物 遭開除公職、黨籍

中國內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞去年8月落馬，今日中共中央紀委國家監委通報，將其開除公職、黨籍，移交司法...

港府罰款「蘋果日報」3公司各38萬美元 擬剔除公司登記

繼香港高等法院原訟法庭裁定「蘋果日報」相關3間公司危害國家安全罪行罪名成立及作出判刑後，保安局分別向該3間公司發出書面通...

黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

香港傳媒大亨、78歲的壹傳媒創辦人黎智英2月9日遭香港高等法院依港版《國安法》「勾結境外勢力危害國家」等罪行為由，宣判2...

「斬首論」薛劍現身新春活動 稱中日關係嚴峻 中國政策立場不會動搖

日前日相高市早苗帶領的自民黨在眾議院大選大勝，去年11月在社群網站發表「斬首論」的大陸駐大阪總領事薛劍，10日在大陸駐大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。