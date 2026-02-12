「斬首論」薛劍現身新春活動 稱中日關係嚴峻 中國政策立場不會動搖

日前日相高市早苗帶領的自民黨在眾議院大選大勝，去年11月在社群網站發表「斬首論」的大陸駐大阪總領事薛劍，10日在大陸駐大阪總領館舉辦的春節活動中致詞強調，面對當前中日關係嚴峻複雜局面，中國的政策立場明確一貫，不會有任何動搖和改變。

去年11月8日，薛劍就高市早苗關於「台灣有事」的答詢，在社媒平台X發文「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，後來貼文刪除，但日本外務大臣茂木敏充批評此舉「極為不妥」，日本外務省還召見大陸駐日大使吳江浩表達強烈抗議。

本月10日，大陸駐大阪總領館舉辦「溫暖迎春·共慶中國年」春節招待會，薛劍出席並致詞。薛劍除了強調「中國政策立場明確一貫，不會有任何動搖和改變」，致詞時薛劍還敦促日本政府「以實際行動維護中日關係政治基礎與地區和平穩定大局」，並呼籲領區各界人士積極作為，為推動兩國關係重回正軌積勢賦能。