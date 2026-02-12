為黎智英發聲 川普期待4月訪中

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因觸犯國安法遭香港高等法院重判廿年徒刑，引發各方譴責。白宮發言人十日表示，美國總統川普在公開及私下場合都曾主張為黎智英發聲，包括在去年十月川習會提出這個議題；這對川普而言很重要，他也期待四月訪問中國。

白宮發言人李維特十日在記者會上被問及川普四月訪中時是否會為黎智英發聲，李維特表示，這是她在公開與私下場合都曾聽過川普主張的事情。她說，去年十月底川普和大陸國家主席習近平在南韓會面時，川普也親自提出這項議題，「這對他（川普）來說，很重要」。李維特還說，川普期待四月訪問中國。

美國國務卿魯比歐九日發表聲明敦促有關當局准予黎智英人道假釋。華盛頓郵報社論指出，這個刑期對七十八歲的黎智英來說等同死刑，現在重獲自由的唯一機會可能就在美國身上。川普規劃四月訪中，是再次對此施壓的機會。政治媒體Politico先前引述消息人士報導，川普將於四月第一周訪問中國，不過一名白宮官員十日回應中央社表示，確切日期尚未敲定。

陸委會日前嚴厲譴責並要求大陸釋放黎智英，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日對此回應說，正告民進黨當局立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。朱鳳蓮批評民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂民主自由的幌子，公然為其張目（指為某人助長聲勢），攻擊抹黑「一國兩制」。陸委會昨晚表示，究竟是誰在破壞「一國兩制」，事理不辯自明。這是中共加速極權輸出的警訊，提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活。