李強考察稀土產業 強調技術突破

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國務院總理李強近日前往礦產豐富，素有「稀土王國」、「世界鎢都」之稱的江西贛州考察。他表示，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益凸顯，並強調要「積極推進關鍵核心技術攻關，努力打造稀土科技創新高地」。

稀土已成為大陸面對美中貿易戰與對外關係的利器。路透解讀，李強的一番話是暗指去年大陸突然收緊稀土出口管制後，稀土製造商所經歷的動盪，大陸更是藉這次考察暗示其在戰略礦產領域與美國的競爭中握有籌碼。

新華社報導，李強九日至十日江西贛州調研，期間前往中國科學院贛江創新研究院和稀土永磁材料製造商「富爾特」等有關稀土企業考察，了解稀土領域科研進展和成果轉化情況，與企業、科研機構負責人座談。

李強指出，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的「重要價值日益凸顯」。他並作出指示，「要合理開發稀土資源，加強統籌規畫，優化產業佈局，健全回收體系，提高節約集約利用水平」。他強調要「積極推進關鍵核心技術攻關，努力打造稀土科技創新高地」。要促進產學研用深度融合，拓展稀土科技在新能源、新材料等領域的應用，推動全產業鏈協同聯動、暢通循環。

贛州聚集多家大陸龍頭稀土企業與科研平台。江西日報報導，以稀土和鎢為主的有色金屬新材料產業在當地二○二四年規模以上工業企業營收規模近二千億元人民幣（逾九千億台幣），據贛州市政府發布，該產業去年規工營收增幅高達百分之十三點五。

值得一提的是，中共總書記習近平九日也在北京考察機器人、人工智慧等科技與未來產業。春節前的考察歷來是大陸最高領導層傳遞政策方向的重要契機，大陸第一、二號人物分別前往美中角力中競爭最激烈及最具殺傷力的產業視察，更加凸顯科技與稀土之於大陸的戰略意義。

