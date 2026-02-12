緊握軍權 習近平：共軍反腐經受革命性鍛造

中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立上個月底遭官宣落馬後，軍委成員剩下主席習近平與副主席張升民，而中共軍委繼上周針對共軍老幹部的文藝演出後，昨日則面向基層官兵舉行春節慰問活動，持續向外釋出訊號。習近平強調「過去的一年很不尋常」，並形容共軍「在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造」。

昨晚央視新聞聯播以近八分鐘時長，播報習近平昨日下午在北京八一大樓以視訊方式檢查基層部隊值班的情況。他表示，過去的一年很不尋常、很不平凡。「人民軍隊深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造」。他表示，全軍廣大官兵特別是基層官兵堅定聽黨話、跟黨走，忠誠履職盡責，「是完全過得硬、信得過的」。春節前夕，他要求全軍部隊要「加強戰備值班，保持規定戒備狀態，及時有效處置各種可能的突發情況」。

消息還提到，「張升民等」參加活動。畫面裡，除張升民，大陸國防部長董軍也在座，習近平身後方還有多位軍方人員，惟軍階與姓名皆不清晰。而共有九支部隊依次報告戰備值班和執行任務情況，習近平給予肯定，並勉勵「狠抓實戰化練兵，用好手中武器裝備，提高部隊戰鬥力建設和運用水平」。

據播報畫面，共軍火箭軍某旅匯報後，習近平說，「要密切跟蹤當前敵情活動，嚴陣以待不辱使命」。南沙永暑礁上的網路空間部隊匯報後，習近平說「希望你們繼續發揚南沙精神，把擔負的任務完成好，特別要把官兵的工作生活統籌好」。而對於聯勤保障部隊某倉庫，習近平說「要強化戰鬥隊意識，不斷提高聯勤保障能力」。

此前中共中央軍委六日才舉行慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，習近平與張升民一同出席觀看，前中共軍委副主席曹剛川、范長龍等共軍老將也現身。央視報導稱，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，貫徹軍委主席負責制。

另據福建日報，福建省委書記周祖翼十日走訪共軍東部戰區，由新上任的東部戰區司令員楊志斌出面接待，但比起往年，這次的通稿並沒有提及東部戰區政委。