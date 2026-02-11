共軍去年軍演發射遠程火箭彈 陸委會報告：企達「以陸制海」封鎖效果
陸委會11日發布「中國大陸情勢報告」指出，共軍去年12月底對台發動「正義使命-2025」演習，突出「內線封控、外線拒止」兩線聯動演練，企以遠程箱式火箭彈達到低成本的「以陸制海」封鎖效果。
陸委會11日發布2025年第4季「中國大陸情勢報告」摘要，在「軍事動態及區域安全」部分提及上述內容。去年共軍軍演期間，向台灣北部、西南海域發射27枚多管火箭，散落在我方24浬鄰接區周邊。
陸委會報告在同一段落還提到，美國2025年「中國軍力報告」指共軍已將2027年建軍百年目標與發展「戰略決勝」、「戰略制衡」、「戰略懾控」三大戰略能力連結，構建武力犯台、威懾和拒止美國介入等三大基礎要件。
大陸對台工作方面，報告指出，中共持續對台進行「法律戰」，如國台辦將我內政部長、教育部長列為「台獨頑固份子」，山東省威海市公安局針對我民眾發布「懸賞通告」，徵集走私違法犯罪線索等。
報告還提到，中共對台推動政黨及地方交流，包含「國共兩黨智庫論壇」以及2025年第16屆「雙城論壇」在上海舉行。惟雙城論壇結束後，中共旋即對台發動「正義使命-2025」軍演，稱是對台獨及外部勢力的懲戒，對台操作「軟硬兩手策略」。
大陸經濟方面，報告指出，2025年中國大陸經濟成長率為5%，惟成長動能分化明顯，房市蕭條加劇、外人直接投資（FDI）持續放緩（2025年1至11月FDI年減7.5%），通縮陰霾未散，經濟、金融風險上升。兩岸經貿方面，台灣對陸投資持續縮減，2025年赴陸直接投資金額年減59%，核准陸資來台投資金額年減65.4%。
大陸社會方面，報告表示，去年底中國大陸多個城市取消跨年活動，凸顯中共對民眾群聚行動的焦慮與維穩壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。