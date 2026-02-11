稱過去1年「很不尋常」 習近平喊話：共軍基層官兵聽黨話、信得過

快訊

中央社／ 台北11日電
大陸國家主席習近平。圖／路透社
中共總書記、中央軍委主席習近平10日透過視訊向共軍官兵拜年時意有所指地說，過去1年「很不尋常」，共軍「在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造」，全軍廣大官兵「特別是基層官兵」堅定「聽黨話、跟黨走」，是「完全過得硬（經得起嚴格考驗）、信得過的」。

2022年10月中共20大由習近平任命的中央軍委副主席張又俠、何衛東，相繼在今年1月及2025年間被查落馬，震撼中國政壇。特別是距1月24日官方宣布張又俠被查僅半個多月，習近平即藉慰問及拜年為名，以視訊方式發表上述頗具針對性的講話，更受外界矚目。

央視新聞今天報導，習近平10日下午在中央軍委副主席張升民等人陪同下，前往中共中央軍委所在的北京八一大樓，以視訊和中共陸軍、海軍、空軍、火箭軍、軍事航天部隊、網絡（網路）空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊及武警部隊連線，聽取戰備值班和執行任務情況，同時表達慰問及春節祝福。

報導提到，習近平要求共軍要狠抓實戰化練兵，用好手中武器裝備，提高部隊戰鬥力建設和運用水準。

根據報導，習近平說，過去的1年「很不尋常、很不平凡」。「人民軍隊」深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，「在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造」。全軍廣大官兵「特別是基層官兵堅定聽黨話、跟黨走」，忠誠履職盡責，聚力攻堅克難，圓滿完成各項任務，「是完全過得硬、信得過的」。

