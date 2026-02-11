美指控中國大陸2020年進行核爆試驗 陸外交部：毫無事實依據

針對美國主管軍控事務的國務次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在日內瓦裁軍談判會議全面闡述美國核子軍控主張，呼籲中國加入多邊核武軍控和戰略穩定對話，同時指控中方曾於2020年6月進行核爆試驗。大陸外交部發言人林劍11日表示相關說法「毫無事實根據」，中方對此堅決反對。

林劍在例行記者會上表示，美方立場了無新意。美國持續扭曲抹黑中國核子政策，本質上是美謀求核霸權、推卸自身核裁軍責任的政治操弄，中方對此堅決反對。

林劍聲稱，美國是國際核子秩序和全球戰略穩定的最大亂源。在軍控領域，美國放任《新削減戰略武器條約》（New START）到期失效，嚴重侵蝕大國互信，衝擊全球戰略穩定。美方執迷於首先使用核武政策，耗費上兆美元升級「三位一體」核力量，打造全球反導系統，推進前沿部署戰略資產，在核不擴散問題上奉行「雙重標準」，破壞全球戰略平衡與穩定，損害國際和區域和平與安全。

林劍也指，美國作為擁有龐大核武庫的國家，理應履行特殊、優先核裁軍責任，這是國際社會共識。在《新削減戰略武器條約》議題上，中方已多次闡明立場，希望美方順應國際社會期待，與俄羅斯恢復戰略穩定對話，討論條約後續安排。

林劍稱，美國指責中國進行核爆試驗，毫無事實依據，中方反對美國為自身重啟核試驗編造藉口。中方敦促美方重申五核國「暫停核子試爆」承諾，維護全球禁止核子試爆共識，以實際行動維護國際核裁軍與核不擴散體系。

他表示，中國始終堅持走和平發展道路，奉行自衛防禦核子戰略，核政策維持長期穩定。中國將繼續為維護國際和平與安全發揮建設性作用。

此外，對就多個國際人權特別機制嚴重關切日本剝奪「慰安婦」受害者尋求真相和賠償的權利，林劍表示，日本強徵「慰安婦」是日本軍國主義犯下的嚴重罪行，是對相關受害者權利的嚴重踐踏，鐵證如山，不容否認。國際社會對這一罪行強烈憤慨。

林劍說，長期以來，日本國內始終有部分勢力妄圖否認甚至篡改強徵「慰安婦」歷史。中方對日方對待侵略歷史不端正、不老實的錯誤態度和做法嚴正關切。日方應深刻反省侵略歷史，深刻反思其罪行給受害者帶來的深重災難，以誠實和負責任的態度妥善處理強徵「慰安婦」等歷史遺留問題，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。