131所大學供選擇 香港學生赴台升學聯合分發受理報名
台灣海外聯合招生委員會今天表示，香港學生今年9月赴台升讀學士班的「聯合分發」報名現已展開，總計有多達131所大學提供2000多個學系供選擇。
聯招會指出，有意報名的港生可於2月1日起進入該會官網，在「香港─聯合分發」線上報名系統填報資料。
據公布，香港學生可持「香港中學文憑考試（DSE）」、「國際文憑預科課程考（IBDP）」、「SAT Subject Test 測驗」、「海外ALevel文憑」或「香港以外學歷之中學最後三年」等成績報名。
港生在完成報名並繳費後，還須預約辦理核驗，屆時需按照預約時間並攜帶身分證及學歷文件正本，前往到香港海華服務基金辦理，完成報名程序。
聯招會並指出，持DSE成績者，如「個人申請」未獲錄取或僅申請「聯合分發」者，需留意聯招會網站公告選填及提交志願的日期，「聯合分發」預計7月底放榜。
聯招會表示，港生透過「聯合分發」管道報名可選填70個志願。
