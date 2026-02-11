貴陽助農被國台辦稱讚 吳克群：兩岸是最該團結在一起的一家人

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
吳克群表示，他常常往來台灣和大陸，「因為我在兩地都能看見我們彼此最美的一面，所以這是最應該要團結在一起的一家人。」圖／央視截圖
台灣歌手吳克群近2年在大陸走遍上百個城市，近期在網上發布貴陽公車惠農專線的短片、幫菜農賣出3萬斤蔬菜。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，歡迎並樂見更多廣大台胞積極融進大陸社會生活的場景，關注大陸民眾生活、傳遞正能量。《北京日報》11日報導，曾經目標是「當天王」的吳克群，如今體驗著更廣闊的生活。

《北京日報》報導提到，從2004年開始，吳克群一直頻繁往返台灣、大陸，他最希望的是兩岸的人們能夠看見真實的彼此。吳克群表示，「因為我在兩地都能看見我們彼此最美的一面，所以這是最應該要團結在一起的一家人。」

報導提到，最近1年唱歌彷彿成了吳克群的「副業」，他的視頻帳號中越來越多的，是他遇到的一個又一個生活故事。除了在貴州助農，在吳克群的影片裡，還有他去山東濟南和腫瘤患者家屬一起跳舞籌錢；去廣西百色跟著因洪水受災的村民砍甘蔗、賣甘蔗，在廢棄的學校為村民辦新年活動；為97歲的老兵修復老照片，拍攝全家福等。

1個多月前，貴陽252公車惠農專線的短影音引發了吳克群的興趣。最近他趁著人在貴州，清晨5時，他決定出發。吳克群說他體驗到了貴陽凌晨的冷，「呼吸還會有哈氣」，也體會到了菜農的不易，「手上的繭比你想像中厚，那個菜籃我以為很輕，可真正去提的時候，我發現一個人真的很難提。」

菜農每天凌晨帶的菜不一定會賣完，帶回去放幾天有可能會爛掉，吳克群說，他不想只拍攝1次影片，更想做的是幫老人們賣掉所有蔬菜。影片發出後，很快就吸引了當地50多家餐廳、超市。吳克群親自客串「蔬菜拍賣會」主持人，讓菜農們一一為自己推銷，1場拍賣會，商家們買下了全部3萬斤蔬菜。

吳克群說，當初只是因為其中1個司機大哥覺得這些菜農辛苦，免費偷偷帶他們，後來是當地政府單位、所有人一起來幫他們。

該報導提到，和演藝圈很多人一樣，吳克群有過光環加身的時刻，也有光環逐漸退去的日子。 2018年，吳克群母親去世，這讓他開始重新思考「我該做什麼、我想做什麼」，曾經的他追逐的是世界給他的一些框架和目標，「出爆款，當天王」，母親過世後，吳克群決定做出改變，去更多體驗「歌手吳克群」標籤以外的生活。

台灣歌手吳克群稱，母親過世後決定做出改變，去更多體驗「歌手吳克群」標籤以外的生活，他最希望的是兩岸的人們能夠看見真實的彼此。圖／北京日報
北京 吳克群 朱鳳蓮
