快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

中國春運第一週 中日航線減少1292航班

中央社／ 台北11日電

中國交通數據分析服務平台航班管家DAST最新統計資料顯示，2026年春運第一週中日航線較去年同期減少1292航班，年減49.2%，上海浦東-大阪關西、上海浦東-東京成田減幅相對大。

中國交通運輸部規劃，2026年綜合運輸春運起訖日為2月2日至3月13日，共40天。

據第一財經、界面新聞11日報導，航班管家DAST最新統計資料顯示，2026年春運第一週（2月2至8日）較去年春運第一週減少1292航班（往、返各算1航班），年減49.2%；去年春運期間營運的58條中日航線，今年取消全部航班。

減班幅度較大的航線分別為上海浦東-大阪關西、上海浦東-東京成田。上海浦東-大阪關西減班87班次、上海浦東-東京成田減班40班次。

航班管家DAST最新統計資料指出，2026年春運第一週出境航線航班量以香港地區、泰國、韓國最多；除了新開廣州白雲-柬埔寨外，廣州白雲-吉隆坡、上海浦東-河內內排、上海浦東-吉隆坡增班均超過20班次。

中日關係去年11月起陷於緊張，起因於北京不滿日本首相高市早苗國會答詢時提出「台灣有事說」，中國政府接連發出通知，提醒中國公民近期避免前往日本。

中國外交部1月26日發出「提醒中國公民春節期間避免前往日本」安全提醒。

安全提醒內容提到，日本社會治安不平靜，針對中國公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震，造成人員受傷，中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。農曆春節將近，提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警資訊。

上海 航班 日本
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

港：黎智英是中國公民 服刑不適用移交英國 中：外國無權干預

高市早苗大勝將強化日本安保 賴總統：台灣也應該要這樣做

高市率自民黨大勝 專家：北京受挫、美日應加強挺台

大陸、日本外長都將出席慕尼黑安全會議 是否接觸受關注

相關新聞

我譴責陸重判黎智英 陸國台辦嗆：民進黨政治操弄必遭嚴懲

壹傳媒創辦人黎智英日前遭判20年，陸委會表示嚴厲譴責，要求大陸釋放黎智英，民進黨抨擊這是「香港民主最黑暗的一天」。大陸國...

習近平在北京慰問基層還買糕點 「稻香村」3樣小吃成爆款

中共總書記習近平10日到北京東城區隆福寺街區考察，他走進1家稻香村糕點店，店員透露他在店裡買了3樣小吃，分別是蜜三刀、奶...

陸委會稱沒團客兩岸直航「飛一班賠一班」 國台辦舉數據回應

在日前國共兩黨智庫論壇達成15條「共同意見」，提及要盡快恢復兩岸海空直航正常化後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日在記者會上...

APEC高官會廣州開幕 東道主王毅：拓展亞太自貿區建設

2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議10日在廣州開幕，這是中國第三次任東道主。中國外交部長王毅出席並致詞...

習近平春節前探望京民 祝開心過好年 讚快遞小哥貢獻

農曆新年前夕，中國國家主席習近平10日在北京考察調研，他先後來到新街口街道父母食堂、銀齡老年公寓和隆福寺街區，了解當地開...

曾掀「史上最大規模拆違控違」行動 正部級易煉紅被查

中央紀委國家監委網站10日公布，中國14屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。