為國安通緝者處理財產 港人首遭裁定罪成

中央社／ 香港11日電

香港一名男子因為協助遭警方國安通緝的女兒處理財產，結果遭警方依國安條例起訴，今天遭法院裁定罪成，成為相關罪名首例。

綜合本地媒體的報導，被告為郭賢生，68歲，女兒叫郭鳳儀，現居美國；香港警方年前指郭鳳儀涉嫌違反維護國家安全條例而予以通緝。

去年5月，警方國安處逮捕了郭賢生，指他涉嫌協助郭鳳儀更改保單內容，以及企圖提取保單結餘，其後依國安條例的「企圖處理潛逃者財產罪」起訴他。

據報導，西九龍裁判法院今天裁定郭賢生罪名成立，押後至2月26日判刑，期間被告需要收押；這是香港首次有人因為協助警方國安處通緝犯而遭起訴及定罪。

郭鳳儀生於香港，早年在港讀書，高二轉到挪威留學，其後再到美國紐約大學就讀新聞與哲學。

2019年香港爆發「反送中」運動，郭鳳儀曾發起「全球登報眾籌計畫」，並參與匿名網路聯絡及活動，之後前往美國居住。

2021年9月至2022年2月期間，郭鳳儀曾以「香港民主委員會」要員身分在外國出席會議及活動，並會唔外國政客及政府官員，請求對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他行動。

2024年12月24日，保安局根據國安條例通緝郭鳳儀，指她是「指明危害國家安全罪行的潛逃者」。

