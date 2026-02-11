新一輪中印戰略對話 稱兩國是合作夥伴不是競爭對手

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部副部長馬朝旭（左）10日與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印戰略對話。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部副部長馬朝旭（左）10日與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印戰略對話。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸外交部副部長馬朝旭10日與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印戰略對話。據大陸外交部網站指，中印雙方「堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手、互為發展機遇而不是威脅的戰略認知」。

據該網站10日晚間訊息，「雙方就國際形勢、各自內外政策、共同關心的國際地區問題和中印雙邊關係等進行了友好、坦誠、深入溝通。」

該部新聞稿指，雙方認為，面對當前國際形勢深刻複雜變化，中印雙方要認真落實大陸國家主席習近平，以及印度總理莫迪（Narendra Modi）達成的重要共識，從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手、互為發展機遇而不是威脅的戰略認知，增進互信、拓展合作，妥善處理分歧，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。

另外，雙方同意相互支援彼此今明兩年擔任金磚國家主席國工作，支援多邊主義和聯合國核心地位，加強全球南方團結合作，捍衛國際公平正義，推動世界多極化，為促進亞洲乃至世界和平發展作出貢獻。

外交部 戰略
