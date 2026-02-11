新一輪中印戰略對話 稱兩國是合作夥伴不是競爭對手
大陸外交部副部長馬朝旭10日與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印戰略對話。據大陸外交部網站指，中印雙方「堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手、互為發展機遇而不是威脅的戰略認知」。
據該網站10日晚間訊息，「雙方就國際形勢、各自內外政策、共同關心的國際地區問題和中印雙邊關係等進行了友好、坦誠、深入溝通。」
該部新聞稿指，雙方認為，面對當前國際形勢深刻複雜變化，中印雙方要認真落實大陸國家主席習近平，以及印度總理莫迪（Narendra Modi）達成的重要共識，從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，堅持中印兩國是合作夥伴而不是競爭對手、互為發展機遇而不是威脅的戰略認知，增進互信、拓展合作，妥善處理分歧，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展。
另外，雙方同意相互支援彼此今明兩年擔任金磚國家主席國工作，支援多邊主義和聯合國核心地位，加強全球南方團結合作，捍衛國際公平正義，推動世界多極化，為促進亞洲乃至世界和平發展作出貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。