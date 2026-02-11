快訊

發揮低緯度發射優勢 中國運載火箭技術研究院海南新區揭牌

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2月11日，大陸在文昌航天發射場成功組織實施「長征十號」運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗。（新華社）
「中國運載火箭技術研究院海南新區」揭牌儀式10日在大陸海南文昌國際航天城舉行。海南日報稱，該院新區將作為中國運載火箭技術研究院派駐海南的現場機構，另由海南新區建設指揮部負責統籌推進新區規劃布局、建設及營運管理，協調推進海南區域商業航天相關業務，為大陸的重大航太工程推進提供堅實保障。

海南日報指，該院新區將充分發揮海南低緯度發射、自由貿易港政策和瀕海區位等多重優勢，打造集研發創新、總裝測試、試驗驗證、發射服務於一體的「國家級航天產業基地」。

報導也提及，中國長征火箭有限公司作為該研究院商業航天（航太）產業發展的核心平台，已在海南設立分公司，將在海南新區建設指揮部統籌下，推動該院海南區域商業航天高品質發展。

火箭 自由貿易
相關新聞

我譴責陸重判黎智英 陸國台辦嗆：民進黨政治操弄必遭嚴懲

壹傳媒創辦人黎智英日前遭判20年，陸委會表示嚴厲譴責，要求大陸釋放黎智英，民進黨抨擊這是「香港民主最黑暗的一天」。大陸國...

陸委會稱沒團客兩岸直航「飛一班賠一班」 國台辦舉數據回應

在日前國共兩黨智庫論壇達成15條「共同意見」，提及要盡快恢復兩岸海空直航正常化後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日在記者會上...

賴總統指「若有人接受九二共識是積極推展統一」 陸國台辦回應了

國共兩黨智庫論壇後，總統賴清德表示，中國的一中原則完全沒給中華民國表述空間，若有人接受九二共識，代表積極推展統一；國民黨...

新一輪中印戰略對話 稱兩國是合作夥伴不是競爭對手

大陸外交部副部長馬朝旭10日與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印戰略對話。據大陸外交部...

發揮低緯度發射優勢 中國運載火箭技術研究院海南新區揭牌

「中國運載火箭技術研究院海南新區」揭牌儀式10日在大陸海南文昌國際航天城舉行。海南日報稱，該院新區將作為中國運載火箭技術...

海巡署啟動春安工作應處大陸侵擾 國台辦：若挑事端須承擔惡果

海巡署日前表示，將於13日至23日將展開11天的「春節安全維護工作」，動員各式艦船艇預置應處大陸灰色地帶侵擾，但大陸國台...

