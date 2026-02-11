發揮低緯度發射優勢 中國運載火箭技術研究院海南新區揭牌

「中國運載火箭技術研究院海南新區」揭牌儀式10日在大陸海南文昌國際航天城舉行。海南日報稱，該院新區將作為中國運載火箭技術研究院派駐海南的現場機構，另由海南新區建設指揮部負責統籌推進新區規劃布局、建設及營運管理，協調推進海南區域商業航天相關業務，為大陸的重大航太工程推進提供堅實保障。

海南日報指，該院新區將充分發揮海南低緯度發射、自由貿易港政策和瀕海區位等多重優勢，打造集研發創新、總裝測試、試驗驗證、發射服務於一體的「國家級航天產業基地」。

報導也提及，中國長征火箭有限公司作為該研究院商業航天（航太）產業發展的核心平台，已在海南設立分公司，將在海南新區建設指揮部統籌下，推動該院海南區域商業航天高品質發展。